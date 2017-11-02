عادل الشنان

شكّلت وزارة الأشغال العامة بصفتها مسؤولة عن تنفيذ البنية التحتية لمشروع خيطان الجنوبي لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث البنية التحتية للقطعتين الثالثة والرابعة في منطقة خيطان الجنوبي.

برئاسة وعضوية مشكلة من قبل الوكيل المساعد لمشاريع المياه في وزارة الكهرباء، ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم في «السكنية»، ومدير إدارة تصميم هندسة الطرق في «الأشغال»، ورئيس قسم البنية التحتية - إدارة التنظيم العمراني في بلدية الكويت، ورئيس قسم الإعداد والمتابعة في مكتب وكيل وزارة الأشغال العامة.

وقال مصدر إن اللجنة بدأت عملها فعليا بعد تشكيلها في بداية أكتوبر الماضي وتعمل حاليا على تسريع وتيرة أعمال تصميم وتخطيط البنية التحتية للمنطقة التي من المقرر أن تستغرق 12 شهرا، مبينا أنه في حال عدم وجود أي معوقات في المشروع فإنه من الممكن الانتهاء من الأعمال في 6 أشهر فقط.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة أقرت كذلك أن تكون فترة تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية لقسائم المشروع والبالغة 1448 قسيمة لا تتجاوز 16 شهرا تبدأ مع انتهاء أعمال التخطيط والتصميم.