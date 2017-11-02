دارين العلي

أعلنت وزارة الكهرباء والماء تقدم الكويت 18 مرتبة في محور سهولة الحصول على خدمات الكهرباء بحسب نتائج تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال 2018» الصادر عن البنك الدولي. جاء ذلك على خلفية جهود الوزارة في دعم المبادرين وتسريع إمداد الشركات الجديدة بالكهرباء.

وكان تقدم محور «الحصول على الكهرباء» من المحاور المهمة التي رفعت من تصنيف الكويت في الترتيب العالمي للدول، من المرتبة 102 عالميا في العام الماضي إلى المرتبة 96 هذا العام.

كما رصد التقرير تحسنا كبيرا في ترتيب الكويت في محور بدء النشاط التجاري، حيث تقدمت من المرتبة 173 إلى المرتبة 149، نتيجة لتأسيس مركز الكويت للأعمال الذي يجمع كل الجهات الحكومية التي يحتاج إليها المبادر تحت سقف واحد، بالإضافة إلى تحسين عملية تسجيل النشاط التجاري عبر الإنترنت.