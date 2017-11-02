أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت، عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية ممثلة في مراقبة الأغذية والأسواق بتنفيذ حملة تفتيشية على المحلات بمنطقة الجليب في إطار الحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة #بتعاونكم_نجملها مشيرة إلى أن تلك الحملة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة من بينها عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم الالتزام بقواعد النظافة.

وشددت البلدية على القائمين على مراكز بيع المواد الغذائية بالتقيد بالاشتراطات الصحية التي تضمنتها لائحة الأغذية، مؤكدة على أن المفتشين والمفتشات التابعين للإدارة سيتصدون للتجاوزات والمخالفات باتخاذهم الإجراءات القانونية بحق المخالفين وذلك من خلال حملاتهم التفتيشية المتواصلة لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية التي تقدم للجمهور، لافتة إلى أن الحملات التفتيشية ستتواصل و ستشمل كافة منافذ بيع وتداول المواد الغذائية ، للتأكد من التزام أصحابها بقوانين وأنظمة البلدية ومدى استيفاء مؤسساتهم الغذائية والعاملين فيها للاشتراطات الصحية .