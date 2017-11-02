يشارك ممثلو دولة الكويت ونادي باسل الصباح للسيارات والدراجات، في الجولة الثانية لبطولة البحرين الدولية للـ(سوبر.بايك) للدراجات النارية، التي تنطلق هناك غدا الجمعة، بمشاركة واسعة من نخبة المتسابقين في المنطقة.

وقال مدير النادي سيف عوض المطيري، اليوم الخميس، إن النادي يضع ثقته في المتسابقين المشاركين وقدرتهم على تقديم أفضل المستويات في هذه البطولة القوية التي تقام بمشاركة أفضل المتسابقين أصحاب المهارة العالية والخبرة الكبيرة في هذا النوع من السباقات.

ولفت إلى أن البطولة ستقام بمشاركة 15 متسابقا، والمشاركون الكويتيون فهم محمد الزيدان ونواف الشعيبي ومحمد التيجي وناصر الخضرا وعبدالله البناي وفهد الغربللي وعلي العلي ومصطفى كرم.

وتقدم بالشكر لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان والمدير العام للهيئة بالإنابة الدكتور حمود فليطح ولرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي باسل السالم الصباح على كل ما قدموه من دعم مادي و معنوي كان له دور كبير في مشاركة الكويت بهذه البطولة.