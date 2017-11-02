حنان عبد المعبود-عبد الكريم العبدالله

أصدر وزير الصحة د. جمال الحربي، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات تشكيل وفد من رئيسات ونائبات رئيسات الهيئة التمريضية لاستقدام ممرضات من الهند في فترات سابقه.

وحسب القرار يترأس اللجنة الوكيل المساعد للشؤون القانونية وتضم بعضويتها الوكيل المساعد للشؤون الإدارية ومدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات ومدير إدارة المشتريات ومحاسب من إدارة المشتريات وباحث قانوني.

وحدد القرار الوزاري مدة عمل اللجنة بشهر واحد تقوم خلاله بكشف ملابسات تشكيل لجنه لاستقدام أفراد الهيئة التمريضية عن طريق شركات من الهند قبل تولي وزير الصحة د جمال الحربي المسؤولية الوزارية ، حيث لم تتأكد اللجنة من وجود درجات بالوزارة قبل استقدام أفراد الهيئة التمريضية من الهند مما ترتب عليه استلامهم العمل دون تقاضي رواتب لمده حوالي سنه .

ويأتي صدور القرار الجديد بالتزامن مع قرار الحربي بوقف سفر لجان استقدام الهيئة التمريضية من الهند بعد استقبال الوزير الحربي لسفير الهند بالكويت والتباحث حول ملف التمريض والعلاقات الصحية بين الجانبين.