توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، اليوم الخميس، استمرار الطقس الحار نسبيا نهارا والمعتدل ليلا في الأيام المقبلة.

وقال القراوي ، إن البلاد تتأثر بتخلخل في التوزيعات الضغطية يصاحبها تغيرات حادة وسريعة في مثل هذه الفترة من فصل الخريف.

وأضاف أن الطقس مساء اليوم يكون رطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 15 و 35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 18 و 20 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يتراوح ارتفاعه ما بين قدمين وخمس أقدام.

وتوقع طقسا حارا نسبيا ورطبا نسبيا نهار غد الجمعة لاسيما على المناطق الساحلية ،مشيرا إلى أن الفرصة تكون مهيأة للغبار المثار على المناطق الغربية وتظهر بعض السحب المتفرقة لاحقا وتكون الحرارة العظمى ما بين 34 و 36 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين قدمين وست أقدام.

وعن أحوال الطقس نهار السبت المقبل قال القراوي إنه سيكون غائما جزئيا ،ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 34 و 36 درجة مئوية .