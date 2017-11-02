بعث صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين التابعين لقوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن، سائلا سموه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الشهداء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين التابعين لقوات دولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تعزية مماثلة.