دعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، بيت الزكاة إلى زيادة المساعدات الشهرية للأسر المسجلة في بيت الزكاة من فئة غير محددي الجنسية ممن ليس لهم أي مصدر ثابت للدخل، على أن تتسم هذه المساعدات بعدم الانقطاع طالما استمرت الأسرة على نفس الوضع المادي الذي تعاني منه، وذلك مراعاة للظروف المعيشية الصعبة وفي سبيل توفير أساسيات الحياة الكريمة لهم .

وأعرب المسؤولون في بيت الزكاة أن "بيت الزكاة لن يألو جهدا في مساعدة فئة غير محددي الجنسية والبدء بتنفيذ توجيهات معالي الوزير".

و من الجدير بالذكر ان بيت الزكاة يقوم بصرف المساعدات الاجتماعية لعموم الأسر المحتاجة داخل الكويت بقيمة تصل إلى مليوني دينار شهريا ما بين مساعدات شهرية ومقطوعة.