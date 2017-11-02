أعلنت وزارة الكهرباء والماء، تقدم دولة الكويت 18 مرتبة في محور سهولة الحصول على خدمات الكهرباء بحسب تقرير (سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018) الصادر أخيرا عن البنك الدولي.

وفي هذا الصدد أعرب وكيل الوزارة، م. محمد بوشهري، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، عن بالغ الاعتزاز والفخر بتقدم الكويت هذه المرتبة لتكون في المركز 96 هذا العام عوضا عن المركز 102 في العام الماضي.

وأوضح بوشهري أن هذا التصنيف جاء على خلفية جهود الوزارة في دعم المبادرين وتسريع إمداد الشركات الجديدة بالكهرباء إيمانا منها بواجب اختصار الدورة المستندية لتحسين بيئة الأعمال في الكويت لتكون في المستقبل مركزا ماليا وتجاريا اقليميا ودوليا.

وذكر أن الوزارة وضعت مكتبا خاصا بها في الهيئة العامة للصناعة للتيسير على أصحاب الأعمال وإعطاء إدارة التمديدات في الوزارة الصلاحية التامة في إنهاء معاملات إيصال التيار الكهربائي وتقليص الفترة الزمنية لإصدار التراخيص واستعجال إيصال التيار بمدة أقصاها خمسة أيام عمل.

وأكد بوشهري حرص الوزارة على تقديم خدمات الكهرباء باستمرار وبجودة عالية لما لها من أهمية في دعم استمرار الأعمال بنجاح أكبر، مشيرا إلى أن هذه المرتبة لم تأت من فراغ بل أتت بجهود العاملين في الوزارة بقطاعاتها المختلفة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل توفير خدمة الكهرباء لسكان الكويت.

يذكر أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية أعلنت أخيرا أن دولة الكويت سجلت تحسنا ايجابيا في مؤشر (سهولة ممارسة انشطة الاعمال 2018) الصادر أمس الأول الثلاثاء عن مجموعة البنك الدولي محققة ارتفاعا في رصيدها وفق مقياس (القرب من الأداء الافضل) كنتيجة مباشرة لتفعيل الاجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال.

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