أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية بغية تبسيط اجراءات ترخيص الأنشطة الحرة متناهية الصغر.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الصحافة والنشر بوزارة الإعلام خالد الرشيدي في تصريح نقله بيان للوزارة اليوم إن القرار الوزاري رقم 124 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية جاء في إطار تنفيذ الخطة العامة لسياسة الكويت المتمثلة في تبسيط اجراءات ترخيص الأنشطة الحرة متناهية الصغر إيمانا منها بدور أرباب تلك الأنشطة في تنمية اقتصاد الدولة.

وتعد التراخيض الحرة للمشاريع متناهية الصغر رخص لنشاطات فردية تخص الفرد الواحد وتصدر لأعمال ذات طبيعة خاصة يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري ولا تحتاج إلى مقر لمزاولة النشاط المرتبط بها وذلك في اطار تسهيل دعم المشاريع الصغيرة.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قد فتحت باب التسجيل لإصدار الرخص الحرة المتناهية الصغر عبر الموقع الإلكتروني لمركز الكويت للأعمال في 10 أغسطس الماضي محددة بعض الشروط الذي يجب استيفاؤها.

وتسمح الوزارة بترخيص 19 نشاطا حرا منها نشاطات الاستشارات عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية وتصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات وتصميم الديكورات الداخلية إضافة إلى نشاطات الخطاطين والرسامين والمصورين والتصوير الخارجي للمناسبات وكذلك إنتاج الصور المتحركة والأفلام.

ومن النشاطات التي يسمح بترخيصها صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع وتصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الإلكترونية) وتصميم المواقع الإلكترونية (ويب) والترجمة.

كما يسمح بترخيص نشاطات تنسيق وصيانة الحدائق وتنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية وتنظيم البطولات الرياضية إضافة إلى تعليم الأنشطة الرياضية والفنون.

إضافة إلى ذلك يجوز ترخيص نشاطات حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية وتصميم الهدايا والكماليات وتنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي.