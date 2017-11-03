

أكد المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي أنور الغيث اليوم صحة وسلامة أوراق النقد المتداولة حاليا من جميع فئات الإصدار السادس.

وقال الغيث في تصريح صحفي تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول اكتشاف ورقة مزيفة من فئة عشرة دنانير إن "الحالة التي يتم تداولها تكاد تكون منفردة ولا تعدو أن تكون محاولة بائسة وبدائية عبثية ومكشوفة تستغل تطور آلات التصوير وأجهزة المسح الضوئي".

وأضاف أن المواصفات الأمنية الظاهرة والخفية لأوراق النقد الكويتي المتداولة حاليا إضافة إلى الجهود المستمرة لكل من بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية والجهات الأمنية المختصة تشكل مجتمعة منظومة حماية عالية لسلامة وصحة أوراق النقد الكويتي المتداولة حاليا.

وشدد على أن وعي الجمهور ويقظته هو خط الدفاع الأول لكشف وإحباط أي محاولة من ضعاف النفوس للتكسب الرخيص