صاحب السمو عزى أسر ضحايا الحادث

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تعاز إلى أسر ضحايا انقلاب الحافلة التي كانت تقل عددا من الزوار الكويتيين إلى مدينة كربلاء في جمهورية العراق الشقيق والذي أودى بحياة عدد منهم وإصابة آخرين عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا الحادث الأليم، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقيات تعاز إلى أسر ضحايا انقلاب الحافلة التي كانت تقل عددا من الزوار الكويتيين إلى مدينة كربلاء والذي أودى بحياة عدد منهم وإصابة آخرين ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بهذا الحادث الأليم سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات تعاز مماثلة.





الجارالله لـ «الأنباء»: نتابع ملابسات الحادث ونتواصل لحظة بلحظة مع السفارة والقنصلية

نائب وزير الخارجية خالد الجارالله السفير سالم الزمانان

أسامة دياب

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ان الوزارة لا تألو جهدا في مساعدة ورعاية المواطنين في أي مكان في العالم، لافتا الى متابعة أخبار الحادث الأليم الذي تعرض له عدد من الزوار الكويتيين في العراق أمس، وذلك عبر التواصل الدائم مع السفارة والقنصلية لحظة بلحظة.

ولفت الجارالله في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إلى تواصل الجهود لكشف ملابسات الحادث لترتيب الإجراءات الخاصة بالمتوفين وضمان الرعاية الصحية للمصابين.

وكانت حافلة تقل مجموعة من الزوار الكويتيين إلى كربلاء تعرضت لحادث مروع أمس.

من جانبه، وصف سفيرنا لدى العراق سالم الزمانان الحادث الذي تعرض له عدد من الزوار الكويتيين الذين كانوا في طريقهم إلى المشاركة في الزيارة الأربعينية بالمؤسف، لافتا إلى أن الحادث وقع جنوب منطقة الناصرية وتحديدا على الطريق الدولي الرابط بين محافظة البصرة وذي قار، راح ضحيته 5 مواطنين فيما أصيب 13 آخرون وفقا بحسب التقديرات الأولية.

وأضاف الزمانان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه فور علم السفارة بالحادث وبناء على تعليمات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله قامت بإرسال 2 من الديبلوماسيين بينهما مسؤول الشؤون القنصلية بالسفارة لمتابعة الحادث على أرض الواقع.

وأوضح الزمانان ان مسؤول الشؤون القنصلية سيقوم بتقييم الوضع ليتم نقل الحالات الحرجة إلى الكويت إن وجدت، وعلاج أصحاب الإصابات الطفيفة في المستشفيات العراقية، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين في الحادث الذي وقع إلى مستشفى القضاء لتلقي العلاج اللازم كما نقل اليه جثامين المتوفين.

وذكر أن أحد المصابين في حالة حرجة بالإضافة إلى سيدة أخرى حالتها مستقرة، وباقي المصابين في حالة طيبة.

وبين ان السفارة ستقوم بنقل جثامين المتوفين إلى الكويت أو ستقوم بدفنهم في العراق وفق رغبة ذويهم، مشددا على ان التقارير الأولية تفيد بأن الحادث مجرد حادث مروري ناتج عن إرهاق السائق، متمنيا للمتوفين الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان وللجرحى سرعة الشفاء.

وأكد الزمانان أن سفارتنا بالعراق لن تتوانى في تقديم كل المساعدات للمواطنين المصابين.

الغانم ونواب: نعزي أهالي الضحايا وندعو بالشفاء للمصابين

صالح عاشور صفاء الهاشم صلاح خورشيد خالد الشطي

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقيات إلى أسر ضحايا حادث انقلاب حافلة كانت تقل زوارا كويتيين الى مدينة كربلاء وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا الحادث المفجع.



ودعا الغانم المولى جلت قدرته ان يتغمد الضحايا برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يعجل في شفاء المصابين.



كما تفاعل عدد من النواب مع الحادث. حيث علق النائب صالح عاشور على خبر وفاة وإصابة مواطنين كويتيين في العراق بعد تعرض حافلتهم للانقلاب على الطريق السريع قرب ناحية البطحاء غرب مدينة الناصرية، أثناء توجهها من محافظة البصرة إلى محافظة كربلاء قائلا: نعزي أهالي الكويتيين المتوفين في طريقهم الى كربلاء بانقلاب حافلتهم، وندعو العلي القدير للجرحى بالشفاء العاجل، ونشكر اهتمام الجهات الحكومية الرسمية.



وتقدمت النائبة صفاء الهاشم بأحر التعازي وخالص المواساة بالمصاب الجلل لوفاة مجموعة من المواطنين الكويتيين إثر حادث مروري أليم في الناصرية، وتمنت الهاشم الشفاء العاجل للمصابين في الحادث، ودعت الله تعالى ان يرحم المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم الجنة ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.



وفي السياق ذاته، قال النائب صلاح خورشيد: ‏بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ مشاعر الحزن تلقينا نبأ وفاة بعض المواطنين وإصابة آخرين في حادث مروري في العراق وهم في طريقهم لزيارة العتبات، متقدما ‏بأحر التعازي القلبية الى أسر ضحايا الحادث، محتسبهم عند الله، داعيا الله أن يسكنهم فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء، ‏كما دعا الله سبحانه أن يمن على المرضى والمصابين بالحادث المروري لزوار العتبات المقدسة بالشفاء العاجل.



من جانبه، قال النائب خالد الشطي: أتقدم بأسمى آيات العزاء لأهالي زوار الإمام الحسين گ الذين رحلوا إلى الجنان بإذن الله في طريقهم لبلوغ المجد والعزة والفخر، كما ‏شكر الشطي وزارتي الخارجية والصحة لمتابعتهما الحادث الأليم لزوار الأربعين الكرام وضرورة الاستعانة بالإسعاف الجوي لاستقبال المصابين.

مستشفيات الجهراء والصباح والفروانية والطوارئ الطبية مستعدة لاستقبال المصابين

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

وجه وزير الصحة د.جمال الحربي برفع درجة الاستعداد في مستشفيات الوزارة لاستقبال المواطنين الكويتيين الذين أصيبوا في حادث حافلة خلال زيارتهم الى مدينة كربلاء العراقية.

نقل أحد ضحايا الحادث

وأوضح الحربي في تصريح صحافي انه اصدر تعليماته برفع درجات الاستعداد والتأهب لمستشفيات الجهراء والصباح والفروانية وإدارة الطوارئ الطبية للتعامل مع الحادث في حال وصول الإصابات الى تلك المستشفيات من خلال طائرات النقل الطبي.

وأضاف انه على اتصال مستمر بوزارة الخارجية للحصول على معلومات عن الحادث وتحديد آليات وخطط النقل الطبي اللازم بعد استكمال الاجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الحالات.

مسؤول بالحملة لـ «الأنباء»: ننسق مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب لحادث

محاولات لإنقاذ وإسعاف المصابين في حادث انقلاب حافلة زوار كويتيين إلى كربلاء

فرج ناصر

أكد أحد المسؤولين في حملة ثامن الحجج التي قامت بتنظيم الزيارة وهو أبوأحمد ان الحملة انطلقت في فجر أمس الخميس وتحديدا بعد صلاة الفجر، حيث كان الباص على متنه 18 راكبا من الزوار في طريقهم الى الجمهورية العراقية وتحديدا الى النجف الأشرف وكربلاء.

وأضاف ان جميع ركاب الباص الذي كان يقل الزوار وتعرض لانقلاب على طريق الناصرية «تل اللحم» كويتيون وكانوا من المفترض ان يبقوا في العراق حتى انتهاء الأربعينية.

وكشف انه تلقى الاتصالات من جميع أهالي الزوار الذين تعرضوا لهذا الحادث الأليم، مؤكدا ان المصيبة كبيرة لكن هذه قضاء رب العالمين،

وأشار أبوأحمد إلى انه حتى الآن لم تعرف الأسباب الحقيقية لوقوع الحادث، مشيرا الى ان المسؤولين على الحملة يقومون بالتنسيق مع الجهات ذات الشأن بالحادث.

أسماء المتوفين و المصابين



المتوفون

محمد حسن ياسر

عيسى محمد عيسى البلوشي

منى علي البلوشي

محمد عيسى البلوشي

فاطمة احمد عبدالحسين

المصابون

يوسف محمد حيدر

حسين موسى البلوشي

آلاء محمد البلوشي

عبدالنبي محمد البلوشي

أحمد عبدالعال

محمد محمود جعفر

علي البلوشي

زهرة علي محمد أشكناني

سارة احمد الطباخ

سعاد ابراهيم النجادة

احمد اسماعيل عبدالله

صادق علي هاشم















