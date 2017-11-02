عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية بيانا أكدت فيه حرصها في الحفاظ على سلامة أعضاء الهيئة التعليمية وأبنائنا الطلبة والطالبات وحمايتهم من أي أضرار قد تلحق بهم.

وتستنكر وزارة التربية بشدة التصرفات غير المسؤولة والخارجة عن القانون التي وقعت في إحدى المدارس الثانوية بمنطقة علي صباح السالم التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية والاعتداء على أحد المعلمين وأحد الطلبة داخل الحرم المدرسي.

وتفيد الوزارة بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادثة المؤسفة التي تدينها الوزارة بكل ما تحملها الكلمة من معنى، ولن يكون هناك أي تهاون ضد الخارجين عن اللوائح والنظم المدرسية.

وتشير وزارة التربية إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشخص المعتدي على المعلم والطالب، وتؤكد أن الحرم المدرسي له هيبته ويجب احترامه، وانتهاك حرمة المدرسة والمساس بالعاملين بها أمر مرفوض تماما.

ودعت وزارة التربية إلى الابتعاد عن هذه التصرفات الدخيلة على المجتمع الكويتي ومحاربة المظاهر السلبية، إيمانا وتقديرا للدور التربوي والوطني المنوط بالمعلم والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، واحتراما لرسالته السامية وتنشئته لأجيال المستقبل، وتشدد على أهمية تكاتف كافة الجهود للحفاظ على أمن وسلامة المعلم والمتعلم.