بحث معاون رئيس الأركان العامة لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري، اليوم الخميس، مع مساعد نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون اللوجستية كريستينا فرانش والوفد المرافق أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين.

وأكد العميد الكندري خلال الاجتماع وفق بيان صحافي، لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، أن الاجتماع يأتي ضمن التعاون المشترك والتنسيق العسكري الثنائي للوصول إلى الهدف المنشود في تحقيق التعاون بين القوات المسلحة الصديقة على أعلى المستويات.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مساعد قائد القيادة المركزية لشؤون الإمداد اللواء إدوارد دورمان وأعضاء لجنة التعاون المشتركة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

وحضر الاجتماع ايضا عدد من كبار ضباط الجيش الكويتي ونظرائهم من القوات الأميركية.