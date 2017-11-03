مكتبتي

ديك وصيصان





لا أكاد أصدق ما أرى. ماذا؟ ديك يرافق فراخه؟ أين دجاجته؟هكذا كانت حيوانات المزرعة تصيح وهي ترى الديك «كوكو» ومن ورائه فراخه يغادرون المزرعة في الصباح الباكر في اتجاه الحقل بحثا عن الطعام.

كان الجميع مستغربا، وخاصة الديوك التي كانت تتوقع انضمام الديك كوكو إليها في منافسة تحدي القوة، كما تفعل بقية الديوك عادة.

ولكن كوكو لم يكن يأبه لتعليقات حيوانات المزرعة. فالاهتمام بفراخه وتوفير غذائها وحمايتها أهم عنده من كل شيء.

لقد وعد زوجته الدجاجة كيكي التي تركها مريضة في القن أن يحسن رعاية أطفالهما والاهتمام بهم، وكان فخورا بنفسه وهو يؤدي المهمة على أحسن وجه، ويتحرق شوقا لإخبار دجاجته كيكي بذلك.

مر الوقت سريعا والديك كوكو بكل حب واهتمام يشرف على أطفاله وهم يتعلمون تأمين قوتهم والحفاظ على سلامتهم.

حان موعد العودة إلى البيت وإخبار زوجته بنجاحه في المهمة، لكن عند وصوله إلى القن، انتظرته مفاجأة ستكتشفونها عند قراءة قصة «ديك وصيصان» عن دار جروس للنشر.

القصة جميلة وهي من تأليف د.وفاء ثابت المزغني ورسوم: فيرونيكا لاتي.

لن أفشي سراً بعد اليوم

سر بين صديقتين، سارة ولين، تربط بينهما علاقة وطيدة، ترى ما هو السر وماذا حدث بعد إفشائه؟ قصة لطيفة مشوقة بقلم فتاة في العاشرة من عمره كما يشير الكتاب.

المؤلفة اسمها سديم النهدي، والقصة صادرة عن دار العلم للملايين.

حفظ الأسرار من الأخلاق العالية، وعلى الإنسان أن يحافظ دائما على أسرار الآخرين، فلا يكون ثرثارا يحكي كل ما يشاهده، ويسمعه، دون أن يدرك أن لكل إنسان أسرارا يجب أن يقولها لأحد وخاصة الأسرار بين الأصدقاء..

كتاب الوضوء

كتاب الوضوء النسخة العربية الأول من نوعه للأطفال، راقب كيف تتغير ألوان أعضاء الجسم عند وضعها في الماء، طريقة رائعة لتعليم الأطفال ترتيب غسل أعضاء الجسم المطلوبة في الوضوء، كما سيتعرف على أعضاء الجسم وأسمائها.

كتاب الوضوء فريد من نوعه للأطفال، راقب كيف تتغير ألوان أعضاء الجسم عند وضعها في الماء.

المؤلفة: هاجر ميمن، دار النشر: مكتبة حزاية.

أبنائي الصغار

الشجاعة والتهور

إعداد: د.طارق البكري

كثير من الناس يتحدثون عن الشجاعة، وبعضهم يظن أن الشجاعة تعني أن تقوم بالأشياء الخطرة المؤذية، بالرغم من معرفتهم أنها مؤذية وأنها قد تلحق بك الضرر.. ومثل ذلك أن يقوم بعض الصغار الأحباء بقيادة الدراجة الهوائية بين السيارات وفي الطرقات الرئيسية، حتى وإن كان ماهرا بالقيادة فإن هذا ينطوي على خطر وشيك.

ولا أظن أنكم أيها الأصدقاء الأحبة مستعدون لتخاطروا بأنفسكم وبمن حولكم، بحجة أنكم تريدون أن تثبتوا للآخرين أنكم شجعان ولا تهابون المخاطر، كما يقول بعض الناس الذين يفهمون الشجاعة بشكل خاطئ.

الشجاعة ليست أبدا بهذا المفهوم، فالشجاع الحقيقي يجب أن يتحلى بالعقل والوعي والإدراك، وأحيانا تكون الشجاعة بالامتناع عن القيام بأمر ما، واتخاذ قرار صارم بذلك، دون أن يهتم بما قد يقال عنه بأنه جبان.

عندما نقرأ التاريخ نجد أن بعض قادة الجيوش انسحبوا من المعارك بعد أن تبينوا أن عدوهم أقوى منهم، فعادوا أدراجهم، ثم جهزوا أنفسهم من جديد، واستعدوا للقتال مرة أخرى، وعندما وجدوا أنفسهم مهيئين عادوا لمواجهة عدوهم، وهذه هي الشجاعة الحقيقية.. في الاستعداد والبناء والتفكير، لا بالتهور والتسرع وعدم التخطيط وإلقاء النفس في المهالك. فهناك فرق شاسع جدا أيها الأصدقاء بين الشجاعة والتهور.. وبين التخطيط والارتجال.

كن يا صديقي الصغير شجاعا دائما.. لكن بذكاء.. وإياك.. إياك من التسرع والتهور.. بالقول أو بالعمل.

أبْطَالُ الوَطنِ العَربي





الشاعر: محمد جمال عمرو

شعريا أبْطَالَ الوَطَنِ العَرَبِيْ

بِالعِلْمِ نشَأتُمْ والأدَبِ

أزْهَارُ الأرْضِ العَرَبِيَّةْ

وبَرَاعِمُ لِلوَردِ نَدِيَّةْ

●●●

يا أمَلاً يُحْيي الأرْوَاحَا

وعَبِيرَ زُهُورٍ قدْ فَاحَا

سِيْرُوا يا فَخْرَ الأجْدَادِ

هَيَّا .. سِيْرُوا لِلأمْجَادِ

●●●

سِيْرُوا .. سِيْرُوا لِغَدٍ أجْمَلْ

لَكُمُ الحَاضِرُ والمُستَقْبَلْ

أمْنٌ ورَخَاءٌ وأمَانُ

أنتُمْ لِلمَجْدِ العُنْوَانُ

نصائح

إليك أيها الولد النجيب





د.سعيد يحيى

1- ثق في قدراتك فأنت تستطيع، وأحسن الظن بالله، وتحلّ بالأمل والتفاؤل دوما.

2- كن طموحا، وليكن لديك بعد نظر، وعزيمة وإصرار على النجاح، وطالع لذلك قصص الناجحين.

3- اقتنص الفرص، واغتنم بداية السنة، وكوّن صداقات مع المتفوقين، وكن مبادرا إلى الأنشطة والمسابقات.

4- خطط لنجاحك، وذلك بأن تكتشف قدراتك، وتحدد أهدافك، وترتب أمورك، ثم تنطلق ولا تسوّف، ولا تنس محاسبة نفسك كل حين.

5- استشر الناجحين لتعرف الطريق الأفضل، وتجد الحلول للمشكلات، وتستفيد ممن سبقك في طريق النجاح.

6- قلل من الرفاق، واختر صاحب أخلاق، ومن يفيدك في الحياة.

7- كن صادقا مع ذاتك، ودرب نفسك على الانضباط، ولا تستسلم للفشل.

8- ترفّع عن صغائر الأمور، ولا تنشغل بالمشاكسات، ولا تكن إمعة، واحذر التقليد الأعمى.

9- احرص على بر الوالدين وصلة الأرحام، فهما مفتاح النجاح.

10- أكثر من الدعاء واحذر من المعاصي، يلهمك الله رشدك ويشرح لك صدرك.

حكم

أجود النّاس من جاد من قلّة، وصان وجه السائل عن المذلّة.

أحسن القول ما وافق الحق.

إذا حلّت المقادير بطلت التّدابير.

إذا قدرت على عدوك، فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه.

أضعف النّاس من ضعف عن كتمان سرّه.

أعقل النّاس أعذرهم للناس.

أغنى النّاس من قنع بما تيسر له.

أقوى النّاس من قوي على غضبه.

التّسويف سمّ الأعمال وعدوّ الكمال.

الجهل شرّ الأصحاب.

الحق سيف قاطع.

الحلم سيد الأخلاق.

الشرّ قليله كثير.

الصدق عزّ والباطل ذلّ.

تراثنا

إعداد: امنة الشمري





سوق الحلوى أحد أهم وأشهر الأسواق التي تميزت بها الكويت قديما، فكان مقصد أهل الكويت ومن يفد إليها للتزود بألذ أنواع الحلويات حتى وصل صيته إلى دول الخليج والعراق والهند وباكستان.

ولدى الحديث عن سوق الحلوى تتبادر إلى الأذهان مختلف أنواع الحلويات الشعبية ذات المذاقات المميزة مثل «الرهش» و«البقصم» و«اللقيمات» و«الزلابية» و«الغريبة» و«الدرابيل» و«القرص العكيلي» و«بيض القطا» و«جبدة الفرس» و«السمسمية» و«القبيط» وغيرها.

ويقول الباحث في التراث الكويتي د.عادل العبدالمغني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان سوق الحلوى يقع متفرعا عن سوق الخضرة القديم





ويتجه من الشمال إلى الجنوب ليلتقي بسوق «الغربللي»، وكان يضم أكثر من 15 دكانا لبيع مختلف أنواع الحلوى الشعبية ومنها الحلوى «المسقطية» الشهيرة.

وكان هناك مدخل آخر لسوق الحلوى القديم في الكويت عن طريق «سكة بن دعيج»، وهي حارة ضيقة لمرور القادمين من الشرق إلى الأسواق القديمة، حيث تطل على ساحة الصرافين وصولا إلى «دروازة عبدالرزاق» لتنتهي بمحلات الحلوى ومن أشهرها محلات «بوفتين» و«البقصمي» و«جمال» وغيرها من العائلات التي اشتهرت بصناعة الحلويات الشعبية الكويتية.

وضم سوق الحلوى القديم عددا من أهالي عمان الذين اشتهروا بصناعة «الحلوى المسقطية» أو «المسكتية»، كما كان يلفظها أهل الكويت، وآخرين من بلاد فارس أجادوا صناعة حلوى «الرهش» و«البقصم» وأنواعا أخرى من الحلويات التي كانت غالبا ما تصنع في البيوت ثم تنقل إلى المحلات لبيعها.





وتميزت «الرهش» بإضافة زيت السمسم «الهردة» مما يكسبها طعما لذيذا، أما «البقصم» أو «البخصم» فيعود أصله إلى بلاد فارس، حيث انتقل إلى الكويت وتطور على أيدى صناع الحلوى فيها الذين عملوا أيضا على إيجاد عدة أنواع وأشكال من البقصم، منها «لسان الثور».

ولفت العبدالمغني إلى أن بعض الدول الخليجية تفوقت في صناعة الحلوى «المسكتية» والحلوى البحرينية لكن الحلوى الكويتية مازالت مرغوبة ومحببة لدى الكثيرين. وأشار إلى أن «الدرابيل» و«القرص العكيلي» و«بيض القطا» لها مذاقها الخاص في سوق الحلوى فـ«الدرابيل» عبارة عن رقائق من العجين ملفوفة «مطوية» على بعضها بعد تحميرها على نار هادئة وإضافة السكر الناعم والقرفة «الدارسين» والهيل، وسميت بذلك لأنها تشبه المنظار الذي يسميه الكويتيون «الدربيل» أما «القرص العكيلي» فنوع من أنواع «الكيك» لكن يدخل مع عجينة الطحين الأبيض والأسمر مقدار من البيض والهيل والزعفران، أما «بيض القطا» فهي كروية صغيرة من عجينة الطحين شبيهة ببيض طائر القطا ويوضع في داخلها خليط من الجوز والسكر والقرفة والهيل والزعفران مما يكسبها مذاقا لذيذا.

قصة وعبرة





تعلمت الدرس

بقلم: أسامة أحمد خليفة

مع إشراق شمس كل صباح يستيقظ مازن من نومه بكسل شديد بعد محاولات كثيرة من والدته لإيقاظه.. يذهب دائما إلى مدرسته متأخرا.

كان إهماله واضحا في كل أمور حياته رغم نصائح والدته، كانت تقول له: يا ولدى يجب عليك المذاكرة والاجتهاد، لا تجعل الكسل والاستهتار يسيطران عليك.

غالبا كان يرد عليها بكلمة واحدة: «حاضر».. دون أن ينفذ ما تقوله له.

وفى أحد الأيام وفيما هو يغادر منزله متأخرا كعادته وجد قرب منزله حقنة طبية، التقطها وأخذ يلعب بها رغم خطورتها، وبعد لحظات وفيما يريد أن يعبر الشارع سقطت قدمه من طرف الرصيف فسقط أرضا ودخلت إبرة الحقنة في يده.

صار يصرخ بأعلى صوته، سمعت أمه صراخه فأسرعت نحوه وعندما رأت يده تنزف دما، أوقفت سيارة أجرة ونقلته إلى المستشفى بسرعة حيث تم علاجه.. تعلم مازن الدرس جيدا، وتغير حاله إلى الأفضل، وترك الشقاوة والكسل، وأصبح يستيقظ مبكرا ويذهب لمدرسته بنشاط.

متاهة

وصف الصورة

قصة مصورة













حكاية





لون





اختلافات



