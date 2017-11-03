بهزاد: الناصر قلاوون جعل مصر موطناً للخيول العربية

الرومي: توفيرأفضل وسائل العيش للخيول لتهيئتها لدخول السباقات باهي أبوالعلا

لا شك أن الخيول العربية تعتبر من أفضل أنواع الخيول في العالم وأندرها لذلك يجب الحفاظ عليها.

وفي محاضرة بعنوان «الاسطبلات بمصر في العصر المملوكي»، قالت الأستاذة بقسم الآداب في جامعة المنصورة د. الزهراء بهزاد إن هناك عدة أنواع للإسطبلات في العصر المملوكي بمصر أبرزها الإسطبلات السلطانية وإسطبلات الأمراء إضافة الى الإسطبلات الملحقة بالمنشآت الدينية والتجارية والإسطبلات العامة، وان العصر المملوكي يعد من أبرز العصور التي اهتمت بتربية الخيول.

وجرى خلال المحاضرة استعراض أنواعها ونظمها وعمارتها، والذي يهدف الى محاولة إحياء بعض العناصر المعمارية كنظام التهوية ونظام الأرضيات لتوفير أفضل سبل الراحة للخيول، وذلك ضمن البرنامج الثقافي السنوي لـ «بيت العرب» مربط الكويت الرسمي للخيل العربية.

وأضافت أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون تفوق على جميع السلاطين بحبه للخيل العربية واعتزازه باقتنائها وشراء أجودها، حيث إنه قام بشراء المهرة العربية الشهيرة «القرطة» بمبلغ 64 ألف دينار وقتها بهدف جعل مصر موطنا للخيول العربية، وقام بتجميع الخيول العربية من نجد والاحساء والقطيف والعراق وأطلق على السلالات الجديدة في اسطبلاته لقب «الخيل المصري»، كما قام بتشييد الكثير من الاسطبلات والميادين المخصصة للسباق وخصص لها فريقا من البدو الماهرين لتدريب الخيل والعناية بها.

وأشارت د. الزهراء إلى أن زيارتها الى الكويت هي الزيارة الأولى لها، معربة عن سعادتها بما وجدته من اهتمام بالخيل في بيت العرب، حيث إنها قامت بجولة في الاسطبلات ووجدت تنظيما رائعا وشكلا معماريا يحمل طابعا اثريا رائعا يعبر عن تاريخ الكويت الرائع.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمناء في مركز الجواد العربي علاء الرومي، أن تلك المحاضرات الثقافية تسهم في تثقيف أصحاب الخيول ومقتنيها وتوضح لهم كيفية المحافظة على الخيول وتوفير أفضل وسائل المعيشة لها وذلك لتهيئتها للدخول في السباقات والأنشطة المختلفة، مشددا على أن الخيول العربية تعتبر من أفضل أنواع الخيول في العالم وأندرها لذلك يجب الحفاظ عليها.