أسامة أبوالسعود

غادر الكويت السفير المصري لدى البلاد ياسر عاطف عائدا للقاهرة بعد انتهاء مهام عمله بالكويت وذلك مساء امس الأول.

وقال السفير ياسر عاطف في تصريحات قبيل المغادرة إن تجربة عمله بالكويت غنية جدا، لافتا إلى أن العمل في الدول العربية له طبيعة مختلفة تماما والكويت بلد مليء بالفعاليات والحراك الثقافي والسياسي والفكري والفني والموسيقي، وبالتالي نحن نلهث خلف الأحداث حتى نستطيع أن نوفي كل حدث حقه من التفاعل معه والتعامل مع المعطيات الخاصة بكل حدث، ووجه السفير ياسر عاطف رسالة شكر للكويت ولأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي على ما لقاه من كرم وفادة وضيافة وحفاوة ومعاونة في كل ملف وفي كل قضية تناولها خلال الفترة التي قضاها سفيرا لمصر لدى الكويت، وقال عاطف: كما أتقدم بالشكر للجالية المصرية التي ساهمت وستساهم في النهضة التنموية للكويت الشقيقة وأرجو أن أكون قد وفقت ولو بقدر ضئيل في تحقيق ما تتطلع إليه من سفيرها بالكويت، وأضاف «وأوجه شكري للإعلام الذي ساعدني في إبلاغ رسالتي للاخوة بالكويت والاخوة المصريين من أبناء الجالية وتوضيح المواقف وإزالة اللبس حول أي طارئ قد يعن خلال الفترة التي قضيتها بالكويت.

وأشاد عاطف بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر والكويت قائلا إن ما تحقق من تعزيز للعلاقات إيجابي ولكن كعادة المواطن العربي الغيور على تعزيز العلاقات بين بلدين عربيين، فأنا دائما طامح للأكثر في جميع الاتجاهات، لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد توقيع اتفاقيات بين البلدين في إطار تعزيز التعاون بالإضافة الى عقد اللجنة المشتركة بين البلدين والتي تعقد بالتبادل كل عام بينهما، حيث تواصل عملها وبحث ما تحقق وتفعيله بالإضافة إلى بحث كيفية تنفيذ ما لم يتم إنجازه بالصورة المرجوة من الجانبين.

وتمنى عاطف للسفير المصري الجديد لدى الكويت طارق القوني كل النجاح في أداء مهام عمله قائلا «أرجو له كل التوفيق في مهمته القادمة وهو زميل عزيز وسفير متميز وان كان العبء ثقيلا لكبر المهام وهو على قدر المهمة».

كان في وداع السفير ممثل من إدارة المراسم بالخارجية الكويتية وعميد السلك الديبلوماسي بالإنابة بالكويت سفير الصومال عبدالقادر أمين وسفراء السعودية والأردن وتونس وفلسطين وجيبوتي بالإضافة إلى أعضاء البعثة الديبلوماسية المصرية وراعي الكنيسة المصرية بالكويت الأب بيجول الانبا بيشوي والمدير الإقليمي لمصر للطيران بالكويت وعدد من رجال الأعمال المصريين وأبناء الجالية.

عميد السلك الديبلوماسي أقام حفل عشاء تكريماً للسفير المصري

أسامة أبو السعود

أقام عميد السلك الديبلوماسي بالإنابة السفير الصومالي عبدالقادر أمين حفل عشاء تكريما للسفير المصري ياسر عاطف بمناسبة انتهاء فترة عمله الرسمية في البلاد.

وأشاد أمين بجهود السفير عاطف خلال فترة عمله في الكويت وروح التعاون والتواصل المميز التي تميز بها خلال فترة عمله إضافة إلى جهوده الواضحة في توطيد العلاقات المصرية - الكويتية.

وقام عميد السلك الديبلوماسي وعدد من أعضاء السلك بإهداء درع تكريمية للسفير ياسر عاطف تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الرسمية في البلاد.