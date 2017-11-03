بحث معاون رئيس الأركان العامة الكويتي لهيئة العمليات والخطط العميد الركن محمد الكندري مع مساعد نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون اللوجستية كريستينا فرانش والوفد المرافق أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين.

وأكد العميد الكندري خلال الاجتماع وفق بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع ان الاجتماع يأتي ضمن التعاون المشترك والتنسيق العسكري الثنائي للوصول إلى الهدف المنشود في تحقيق التعاون بين القوات المسلحة الصديقة على أعلى المستويات.

وتطرق الاجتماع الذي حضره مساعد قائد القيادة المركزية لشؤون الإمداد اللواء إدوارد دورمان وأعضاء لجنة التعاون المشتركة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين.

وحضر الاجتماع أيضا عدد من كبار ضباط الجيش الكويتي ونظرائهم من القوات الأميركية.

إلى ذلك، اختتمت صباح امس بهيئة القضاء العسكري دورة «المعاش التقاعدي للعسكريين والحقوق التأمينية» والتي قدمتها مؤسسة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة من 29 أكتوبر لغاية 2 نوفمبر 2017.

وتأتي هذه الدورة ضمن إطار التعاون بين المؤسسات المدنية في الدولة والمؤسسة العسكرية حيث تخللت الدورة عدة محاضرات متنوعة في قانون التأمينات الاجتماعية بما يخص العسكريين وحالات استحقاق المعاش التقاعدي والتمييز بين حالات التقاعد المختلفة للأسباب الصحية.

وفي الختام، تم تكريم المحاضرين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية، متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح.