فرج ناصر

كرّم رئيس الطيران المدني الشيخ سلمان الحمود وبحضور مدير عام ادارة الطيران المدني يوسف الفوزان موظفي ادارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني وذلك نظير الأعمال التي قاموا بها خلال الخطة التي وضعتها الادارة في الصيف الماضي لموسم الإجازة الصيفية والأعياد والحج والتي تكللت بالنجاح.

وقام الحمود بتوزيع شهادات التقدير على الموظفين المكرمين، متمنيا لهم النجاح والتقدم في عملهم لمصلحة الوطن والمواطن وليكونوا سفراء لبلدهم من خلال الصرح الكبير وهو مطار الكويت وذلك بالتنسيق مع الجهات العاملة في المطار.

ووعد الحمود بتكريم الجهات العاملة الاخرى في المطار من المتطوعين والموظفين الآخرين قريبا وذلك للقيام بأعمالهم على اكمل وجه واعطاء صورة حضارية ومشرقة للكويت امام العالم.