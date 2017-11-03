اتفاقية تعاون مع «الدراسات القضائية»

طالبت جمعية المهندسين الكويتية وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب بفتح باب التوظيف لكل التخصصات الهندسية في إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل، موضحة أن اقتصار الادارة على طلب تخصصات محدودة من المهندسين يحرم أصحاب التخصصات الأخرى من المساهمة في تطوير عمل هذه الادارة التي تحتاج أعمالها الى رؤية ورأي فني بكافة التخصصات الهندسية.

رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل قال في ختام لقاء عقده مع الوزير د.العزب بمكتبه بحضور نائبة الرئيس م.بشاير العواد وأمين السر م.فهد العتيبي وأمين السر المساعد حمود الهدية وأمين الصندوق السابق م.حسن بن طفلة وعضو مجلس الادارة السابق م.هديان العجمي: أكدنا للوزير ضرورة استقطاب وفتح مجال العمل لكل التخصصات الهندسية في إدارة الخبراء وغيرها من المواقع ذات العلاقة بالعمل الهندسي بالوزارة، لافتا الى أن التخصصات الهندسية الأخرى كالكهرباء والميكانيكا والكمبيوتر والمعلوماتية ذات علاقة وطيدة بكافة القضايا والمواضيع التي تم الاطلاع عليها من خلال بعض الزملاء العاملين في وزارة العدل.

وأشاد العتل بتوجهات الوزارة وقيام الوزير باستقطاب الكفاءات النسائية وتعيين المرأة الكويتية في منصب وكيل النيابة العامة، مضيفا أن الوزير د.العزب أشاد بوجود نائبة للرئيس في جمعية المهندسين الكويتية وأنه يعمل في الاطار الحكومي الى دعم وتمكين المرأة والشباب وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها جمعية المهندسين الكويتية التي تذخر بالكفاءات الوطنية الشابة.

ولفت رئيس «المهندسين» الى اتفاق مجلس ادارة الجمعية على إعداد مذكرة للتعاون والشراكة بين الجمعية والوزارة ممثلة بمعهد الدراسات القضائية في قضايا التحكيم بعقود الطاقة وعقد عدد من البرامج التدريبية وورش العمل في هذا المجال.

وثمن العتل توجه الوزير وحرصه على دعم المجتمع المدني والجمعيات المهنية والتعاون معها للارتقاء بدور الكفاءات الوطنية ورعاية مشاريع جمعية المهندسين ومواقفها الهادفة الى تعزيز وتحقيق التنمية التي تنشدها الكويت بمختلف المجالات.