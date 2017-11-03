الوندة: نساهم في إبراز وجه الكويت الإنساني المشرق

شهد عام 2017 نشاطا خارجيا مكثفا لجمعية النجاة الخيرية حيث شاركت في العديد من الفعاليات الدولية والعربية، وزارت العديد من المؤسسات العاملة في العمل الخيري وافتتحت العديد من المراكز الإسلامية والثقافية.

وفي هذا الصدد، قال د.جابر الوندة إن هذه المشاركات والزيارات والمشاريع تأتي سعيا لإبراز وجه الكويت الإنساني المشرق، ومواكبة لريادتها التي تأكدت باختيارها كمركز إنساني، ومنح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، لقب القائد الإنساني.

وأضاف د.الوندة ان جمعية النجاة تحرص على المشاركة في الفعاليات الدولية والإقليمية لكي تعرض تجربتها العريضة في مجال التعليم، والإغاثة. ولكي تتبادل الخبرات مع المؤسسات العاملة في المجال نفسه.

وأكد ان كل الأنشطة الخارجية لجمعية النجاة تتم بتنسيق ومباركة من وزارة الخارجية وبالتعاون مع سفراء الكويت في الدول المختلفة، وأشار الوندة إلى لقائه بوزير الخارجية الكويتي على هامش مشاركة النجاة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 72، وأنه لمس من الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء فخرا بالعمل الخيري، وتشجيعا على تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال العمل الإنساني.