حث مدير عام لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء لتقديم الدعم لحلقات القرآن الكريم «ورتل» التي تكفلها اللجنة تحت إشراف إدارة القرآن الكريم بجمعية النجاة الخيرية، موضحا ان إقامة اللجنة لهذه الحلقات تأتي في إطار سعيها لخدمة كتاب الله تعالى.

وأضاف: نهتم في حلقاتنا بغرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الطلاب وهو ما شجع الآباء والأمهات على إلحاق أبنائهم بالحلقات وحثهم على الاستمرار فيها لما لمسوه من تغير إيجابي في سلوك الأبناء وفي تحصيلهم الدراسي.

وقال الكندري: حرصنا على أن يكون المحفظون العاملون في هذه الحلقات مؤهلين علميا حتى يتمكنوا من تحقيق الأهداف التي وضعتها اللجنة. وبين ان عدد الحلقات بلغ 153 حلقة يدرس فيها 1700 طالب وطالبة من مختلف الأعمار، ويقوم على تعليمهم 86 معلما ومعلمة.

وأشار إلى ان إدارة القرآن الكريم بجمعية النجاة تقوم بالإشراف العلمي على هذه الحلقات وتمدها بالمناهج والكتب وتدرب المعلمين فيها على أفضل طرق تعليم القرآن. وبالنسبة لتكلفة الحلقات، أوضح الكندري ان هذه الحلقات يتكفل برعايتها أهل الخير، وأن اللجنة حرصت على توفير الفرصة للمتبرعين لدعم الحلقات من خلال قيامهم بكفالة حافظ شهريا بقيمة 10 دنانير أو كفالة حلقة شهريا بقيمة 150 دينارا، أو كفالة محفظ بقيمة 200 دينار، كما يمكن للمحسن أن يكفل الحافظ أو الحلقة أو المحفظ لمدة عام كامل، ويمكن للمحسنين التبرع عبر الأرقام التالية: 99401011 - 22667780 أو زيارة أفرع اللجنة في حولي والروضة.

وختم الكندري بالتذكير بأن تعلم القرآن الكريم والقيام بتعليمه من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله، ويكفي في التدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». رواه البخاري.