توجه منتسبي الحرس لدعم مبادرات خدمة المجتمع

في إطار التعاون بين الحرس الوطني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وضمن مشروع «تحصين» الذي أطلقته وزارة الأوقاف لحماية الشباب الكويتي من الغلو والتطرف وتعزيز الوسطية، استقبل رئيس فرع الصحافة والإعلام بمديرية التوجيه المعنوي المقدم د.جدعان فاضل جدعان وفدا من وزارة الأوقاف ضم كلا من د.عبدالسلام الفيلكاوي الموجه الأول للإمامة والخطابـة فـي وزارة الأوقاف، وعلي العتيبي رئيس فرع التدريب والتأهيل بمركز تعزيز الوسطية المدير التنفيذي لمشروع تحصين.

ورحب رئيس فرع الصحافة والإعلام بأعضاء الوفد، وأكد أن القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي، توجه منتسبي الحرس الوطني لدعم وزارات ومؤسسات الدولة في مختلف المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع.

وتم خلال اللقاء بحث سـبل دعم مـشروع «تحصين» وتفعيله بين منتسبي الحرس الوطني من خلال المشاركة في إلقاء محاضرات في مدارس الحرس الوطني عن الغلو والتطرف ونبذ العـنف والتسامح على الطلبة الـضباط والمستجدين الأغرار، إضافة إلى المشاركة في فعاليات وأنشطة المشروع التوعوي للحرس الوطني (واعي)، ومبادرة تنمية ووفاء لكويت العطاء.

من جهته، شكر كل من د.عبدالسلام حسين الفيلكاوي، وعلي محسن العتيبي قيادة الحرس الوطني على دعمها ورعايتها للمشاريع التي تطلقها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومن بينها مشروع تحصين الذي يعد حملة وطنية وقائية تثقيفية تهدف إلى توعية الشباب وغرس الانتماء والولاء وحب الوطن ونبذ التطرف ونشر منهج الوسطية والاعتدال والبعد عن الغلو والتكفير من خلال تزويد الطلاب والطالبات بمهارات علمية في مجال نشر وتعزيز الوسطية ومواجهة الانحراف الفكري والسلوكي وتعميق مفاهيم الانتماء والمواطنة وتأصيلها شرعيا، وإكسابهم الخبرات اللازمة في الحوار مع الآخر وإشعارهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم وبلدهم وأمنهم، والحد من الوسائل التي تبعث على العنف.