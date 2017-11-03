لا مشكلات في مشروع مبنى وزارة الأوقاف.. وتسلمه من المقاول خلال 6 أشهر

وقعنا 18 عقد صيانة خلال شهرين من بين 32 عقداً والبقية تنتظر اكتمال الإجراءات

العقود الجديدة للطرق تتضمن كفالة 5 سنوات

440 مليون دينار كلفة مشاريع مستشفى جابر ومركز المختبرات ومعهد الاختصاصات وديوان «التربية» ومبنى «الأوقاف» فرج ناصر

قــال وزيــر الأشغــال م.عبدالرحمن المطوع إن جميع المشاريع التي تنفذها الوزارة تسير وفقا للمواعيد والبرامج التعاقدية لها، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التخطيط فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية، مضيفا أن أعمال الحفر في مشروع مبنى المطار 2 تم الانتهاء تماما منه كما تم إنجاز 35% من أعمال صب القواعد وستشهد مراحل الإنجاز تقدما خلال المرحلة المقبلة نظرا لتحسن الأحوال الجوية فقد كانت الحرارة مشكلة تواجه العمل نظرا لعمق القواعد الذي يصل إلى 25 مترا الأمر الذي سبب بعض المشاكل خلال هذه المرحلة فسنرى الأعمدة مرتفعة قريبا.

جاء ذلك خلال زيارته موقعية صباح أمس لـ 5 مشاريع تابعة لقطاع هندسة المشاريع الإنشائية بالوزارة، موضحا ان أولى الزيارات كانت لمبنى معهد الكويت للاختصاصات الطبية الذي يواجه بعض المشاكل وتم الاتفاق مع الجهاز التنفيذي التابع للوزارة والمقاول على حل هذه المشاكل خلال الفترة المقبلة، كما تمت زيارة مشروع مبنى وزارة التربية والمركز الحكومي للفحوصات والمختبرات ومستشفى الشيخ جابر الأحمد.

وأوضح المطوع، خلال الجولة التي رافقه فيها الوكيل المساعد لقطاع هندسة المشاريع الإنشائية في الوزارة م.غالب شلاش، ان العمل في مشروع مبنى وزارة الأوقاف يمشى بخطى ثابتة ولا توجد أي مشاكل لكننا في حاجة إلى فترة 6 أشهر حتى نتسلم المشروع من المقاول ومن ثم يتم التسليم للأوقاف.

وأشار إلى أن الـ 14 ممارسة لصيانة الطرق التي ينفذها قطاع هندسة الصيانة والتي فتحت عطاءاتها في 31 أكتوبر الفائت فقد واجهت نوعا من التأخير بسبب تأخر إقرار ميزانية الصيانة ولما أقرت بدأت الوزارة بطرح المشاريع وكنا نسعى إلى الانتهاء من الطرح والإجراءات خلال الصيف الجاري لكن فترة الطرح وأخذ الموافقات تسبب في تأخير الإجراءات فكان لدينا 32 عقد صيانة وقعنا منها 18 عقدا خلال الفترة من أول شهر سبتمبر وحتى نهاية أكتوبر الماضيين، كما حصلنا على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على استكمال الإجراءات وتفضل الجهاز مشكورا بإعطائنا الموافقة فتم تحديد 31 أكتوبر لفتح المظاريف وسيتم تقييم ودراسة العطاءات فنيا من قبل جهاز فني ومن ثم سنذهب إلى الجهات الرقابية منها ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع للتدقيق والمراجعة ومن ثم توقيع العقود، مشيرا إلى أن الأمر كذلك بالنسبة إلى مشروع طريق السالمي الذي تم توقيعه منذ أيام فهذا المشروع مطروح منذ فترة طويلة وحصل على الموافقة بالترسية منذ 10 اشهر وتأخر التوقيع بسبب تأخر الاتفاقية الاستشارية الخاصة به فهذا العقد جزء من 26 مشروعا تابعة لوزارة الأشغال سيتم نقل تبعيتها إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعد استكمال جهازها الفني وتفعليها بالشكل المطلوب.

وأضاف المطوع ان عمالة مشروع مثل مشروع المطار وهو من المشاريع العملاقة لا تستكمل في مدة واحدة لكنها حسب خطة فالعدد الحالي يواكب متطلبات المشروع لكن في المراحل المقبلة ستزيد بالطبع.

وأشار إلى ان معالجات صيانة الطرق تتضمن العقود الجديدة الخاصة بها تنفيذ الآليات الجديدة ومنها كفالة 5 سنوات على الأعمال التي ينفذها المقاول واستخدام المواد والمواصفات التي حددتها الوزارة وللعلم هناك مفتشون من الوزارة يفتشون على مصانع الأسفلت للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة اما بالنسبة لأعمال التنظيف فقد تمت صيانة 70% من الجاليات وجار استكمال الباقي استعدادا لفصل الشتاء كما لدينا خطة للصيانة تتضمن 34 عقدا، كما لدينا خطة للطوارئ ينفذها ويشرف عليها قطاع هندسة الصيانة.

وبالنسبة لمشروع مبنى المركز الحكومي للفحوصات والجودة أكد انه لا توجد به أي مشاكل، أما فيما يتعلق بمشروع مبنى وزارة التربية بجنوب السرة فقد تم تسليمه إلى وزارة الأشغال وجار التنسيق والتعاون فيما بيننا وبين «التربية» لتنفيذ خطة الانتقال للمبنى.

وأكد المطوع ان الوزارة لا تتوانى في تطبيق القانون على المقاولين المخالفين فمنهم من لا تستدعيه الوزارة مرة أخرى لمشاريعها ومنهم من ألزمناه بإعادة الأعمال مرة أخرى وفقا للمواصفات.

من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية غالب شلاش ان مثل هذه الزيارات تعطي المسؤولين على هذه المشاريع اجتياز العقبات وإيجاد الحلول المناسبة الفورية والسريعة اضف إلى ذلك تعطي دفعه لإنجاز هذه المشاريع وفق برنامجها المعد لها وعدم أي تأخير خصوصا إذا صدرت القرارات من القيادة العليا الوزير الوكيل الوزارة.

وأضاف ان كلفة هذه المشاريع التي قمنا بزيارتها والبالغة 5 مشاريع وهي مستشفي جابر والمركز الحكومي للمختبرات ومعهد الاختصاصات الطبية ومشروع وزارة التربية ومبنى وزارة الأوقاف الجديد تتراوح قيمتها الإجمالية الـ 440 مليون دينار.

مؤكدا ان تبلغ كلفة مستشفى جابر 303 ملايين دينار فيما تبلغ كلفة مشروع المركز الحكومي 10 ملايين وتبلغ قيمة معهد الاختصاصات الطبية 20 مليونا وتبلغ كلفة مشروع وزارة التربية 77 مليونا فيما تبلغ كلفة مشروع مبني وزارة الأوقاف الجديد 40 مليون دينار.