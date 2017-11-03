أسامة دياب

برعاية السفارة الأميركية لدى البلاد نظمت سرداب لاب - كشريك محلي - مسابقة «seed stars» للشركات الناشئة مساء أمس الأول في القاعة المتعددة الأغراض في حديقة الشهيد، حيث شهدت المسابقة تنافس 10 شركات كويتية ناشئة على تمثيل الكويت في قمة «seed stars» العالمية والتي ستقام في سويسرا.

وبهذه المناسبة أوضح مستشار الشؤون الثقافية في السفارة الأميركية لدى البلاد تشالز كول أن الولايات المتحدة الأميركية والكويت كانتا قد اتفقتا - خلال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين - على توسيع مجالات التعاون في العديد من النواحي بما في ذلك مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن دعم السفارة لهذا المشروع يتسق مع الأهداف السابقة، معربا عن سعادة السفارة لرعاية مسابقة «seed stars» للشركات الناشئة والتي نظمتها سرداب لاب الكويت لدعم الشركات الناشئة والمبادرين الكويتيين ومنحهم فرصا مميزة للتنافس وخوض غمار مجال الاستثمار.

ولفت كول إلى أن تشجيع رواد الأعمال من الشباب يعتبر من أبرز جهود الحكومة الكويتية المتواصلة لتنويع الاقتصاد وتوفير المزيد من الفرص المهنية للشباب، موضحا أن السفارة تقدم العديد من البرامج والمبادرات التعليمية والمهنية والتي تساعد على إعداد الطلاب الكويتيين الراغبين في الدراسة في الولايات المتحدة، من الناحيتين الأكاديمية والاجتماعية، وأن هؤلاء الطلاب يتلقون تعليما مميزا عالي الجودة ويعودون إلى الكويت بالمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.

من جهته، أكد مؤسس شريك لشركة سرداب لاب حيدر الموسوي أهمية مسابقة «seed stars» والتي تقام في أكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم، وتقام للمرة الأولى في الكويت، معتبرا المسابقة فرصة مواتية لدعم وتعزيز قدرات المبادرين وأصحاب الشركات الناشئة من الشباب الكويتي.

ولفت الموسوي - في تصريح لـ «الأنباء» إلى أن المسابقة ساحة مهمة لاكتساب الخبرات وتبادل المعرفة والحصول على النصيحة المتخصصة، فضلا عن كونها نافذة للتنافس والاحتكاك.

هذا، وقد فازت شركة General Senses بالمركز الأول فيما حصلت شركة Bee Pantry، كما حلت شركة Zahhab Student Community في المركز الثالث.