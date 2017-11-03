محمد راتب

كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي لـ «الأنباء» عن استكمال خطة الهيئة بشأن منح مزرعة على حدود الدولة لكل أسرة كويتية وذلك خلال فترة الـ 5 أشهر المقبلة، مشيرا إلى أن التوزيع سيجري ضمن ضوابط وشروط لضمان منحها لمستحقيها من أبناء الكويت وهو ما سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.



وبين م.الحساوي أن الشروط تتضمن ألا تمتلك الأسرة الكويتية أي حيازة زراعية أو حيوانية أو أي حيازة خاصة سواء تم منحها من قبل الهيئة أو تملكتها الأسرة بالشراء من الغير، إضافة إلى الالتزام بخطة مبتكرة لري تلك المزارع لتقليل الاعتماد على المياه، خصوصا أن الهيئة لاتزال تعاني من مشكلة شح المياه وعدم توافرها بالشكل الجيد.