حذر رئيس إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي عامر البسيس من إستمرار بعض الأطراف المحسوبة على مجالس إدارات الإتحادات العمالية "المبطلة "في إدعاءاتهم الباطلة ، والغير صحيحة التي يتداولونها عبر حساباتهم الشخصية والوهمية ! في مواقع التواصل الإجتماعي إعتقادا منهم أن هذا النهج سيعرقل مسيرة العمل داخل الإتحاد والنقابات التي تدافع عن حقوق ومصالح مايقرب من ٣٧٠ الف موظف داخل القطاع الحكومي مشددا على أن الإتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذا العبث والأفعال الصبيانية التي يقوم بها هؤلاء فسيتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد منتحلي الصفات النقابية الذين يعبثون بمقدرات المنظمات النقابية "بإتباع سياسة هدم المعبد " من أجل تحقيق مصالح شخصية ضيقة ، ولو كانت على حساب العمل النقابي .

وأوضح البسيس أن مجلس إدارة إتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي الحالي لن يسمح بالتلاعب والتحايل ويوهم الشارع وزعزعت المنظمات النقابيه وخلق تفرقه بين النقابيين في التواصل الاجماعي سيكون الاتحاد القطاع الحكومي بالمرصاد لي مثل هذي التصريحات الغير مسئوله و القوانين المرعية والدساتير واللوائح النقابية هي المنظمه والفيصل في حل جميع المشاكل النقابيه بعيد عن الطعن والتشهير وانتحال الصفات والتسلق لمطامع شخصيه بحته فليعلموا أن ما بني على باطل فهو باطل .

وفي سياق متصل قال البسيس نما إلى علمنا أن هذه الأطراف المبطلة قامت من نفسها ودون علم أحد بإقامة مؤتمر عام للاتحاد العام لعمال الكويت دون علم الاتحاد العام لعمال الكويت ومجلس إدارته الحالي والشرعي برئاسة محمد الحضينة ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بتقديم محاضر وهميه وملفقة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة مؤخرا إعتقادا منهم أن الهيئة ستعتمده ، وتمكنهم من الإستيلاء على مقدرات الإتحاد العام وتحقيق مصالحهم الشخصية بالمخالفة لأبسط لوائح وقوانين العمل النقابي العمالي ودساتيره المنظمة التي تعطي الحق فقط للإتحاد العام الشرعي الدعوة العادية والطارئه لعقد مؤتمر عام خلال ٤٥ من تاريخ الدعوة ، متسائلا هل يعقل عقد مؤتمر عام دون علم الإتحاد العام أو الإتحاد الحكومي أو النقابات .. إنه العبث في أبشع صورة ! لذا نطالب الهيئة العامة للقوى العاملة وثقتنا كبيرة فيها بعدم الإعتداد بهذه الأوراق والمحاضر الوهمية الصوريه التي تتقدم بها هذه الأطراف المبطلة التي إعتادت على مثل هذه الأفعال المشينة التي كانت هي نفسها السبب في إبطال مجالسهم بالامس القريب من قبل القضاء الكويتي الشامخ ، وهيئة القوى العاملة التي حرصت مشكورة على تنفيذ أحكام القضاء العادلة .