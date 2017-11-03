أعربت دولة الكويت عن بالغ حزنها وقلقها إزاء الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق شعب الروهينغيا والتي يأتي الحق في الحياة على رأسها.

جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، والتي ألقتها السكرتير الأول جواهر ابراهيم الدعيج الصباح، خلال مناقشة البند 67 من جدول أعمال الجمعية العامة بعنوان (تقرير مجلس حقوق الإنسان) مساء امس الخميس.

وقالت إن ما يدعو للأسى والأسف استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الانسان التي تشهدها العديد من مناطق العالم مما يشكل تحديا بالغ التعقيد يتعين على المجتمع الدولي التصدي له ومواجهته بعناية وحكمة.

واعربت الصباح عن الأسف الشديد بأن تدور أغلب هذه التحديات في منطقتنا اذ لا تزال نيران النزاعات المسلحة تستعر في أكثر من مكان وصوب الأمر الذي يهدد حياة أبناء الشعوب الشقيقة وينتهك بشكل خاص الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشريد وتهجير.

واكدت في هذا السياق ادانة دولة الكويت استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل متجاهلة بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.