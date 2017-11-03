أعلنت شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" أنّ أحد موظفيها في آخر يوم عمل له، كان وراء إغلاق الحساب الشخصي للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونفت تويتر في بيان رسمي على صفحتها، أنّ يكون سبب إيقاف حساب ترامب ناجم عن عطل غير مقصود كما أعلنت عنه في بيان سابق.

وأوضحت أنّ التحقيق الذي أجرته الشركة، كشف عن إقدام أحد الموظفين على إغلاق الحساب في يوم عمله الأخير بالشركة.

وأعلنت شركة تويتر، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الحساب الشخصي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب تعطل دون قصد لمدة 11 دقيقة. وأُغلق الحساب الذي يتابعه 42 مليون شخص تقريبًا، في السابعة مساء الخميس، بتوقيت واشنطن.

ولاقت حادثة إغلاق حساب الرئيس الأميركي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارا كبيرا.

ونشر النائب السابق في مجلس النواب الأميركي دافيد جولي، على حسابه في تويتر، مطالبا بترشيح الشخص الذي أغلق حساب ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

أما موقع ماشابل الأميركي الإخباري فأوردت خبر الإغلاق تحت عنوان، الأميركي البطل في يومه الأخير يغلق حساب ترامب على تويتر.

وبعد الإغلاق المؤقت لصفحة ترامب، تظهر للزائر عبارة نأسف الصفحة المطلوبة غير موجودة، وعبّر المغردون الأميركيون عن رؤيتهم لهذه العبارة بأنها من أسعد لحظات عام 2017.