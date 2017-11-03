الزمانان لـ"الأنباء": 11 من المصابين سيصلون البلاد بعد قليل على متن الطائرة العسكرية

أسامة دياب-كونا

قال سفيرنا لدى العراق سالم الزمانان، إن 11 من مصابي حادثة انقلاب الحافلة في العراق، سيصلون البلاد بعد قليل على متن الطائرة العسكرية .

وكانت أعلنت سفارتنا في بغداد، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أنه وبتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أرسلت البلاد طائرة عسكرية إلى العراق لنقل جرحى الزوار الكويتيين الذين أُصيبوا يوم امس في حادث سير جنوب العراق إلى الكويت.

وأوضح القنصل في العراق، رضا دشتي، اليوم ، أن الطائرة ستهبط في مطار الناصرية الدولي بمحافظة (ذي قار) حيث يرقد الجرحى في احد المستشفيات بالمدينة.

وأضاف ان الحكومة المحلية في (ذي قار) أمنّت عشر سيارات إسعاف لنقل الجرحى من مستشفى الحسين التعليمي وسط الناصرية الى المطار غربها لينقلوا بعد ذلك الى مستشفيات الكويت.

وبالنسبة لجثامين الضحايا أوضح دشتي أنها ستنقل اولا إلى كربلاء حيث ستجرى لهم مراسم تشييع بحضور ممثلين عن العتبتين الحسينيتين هناك ثم ينقلون بعد ذلك الى النجف ليدفنوا فيها.

وأوضح ان اجراءات التشييع والدفن ستتم بحضور وموافقة ذوي الضحايا الذين وصلوا من الكويت الى العراق في اوقات متفرقة يوم امس.