المزرعة.. الاستراحة المفضلة للمتقاعدين وكبار السن

الزراعة البينية.. توفير للمساحة الإنتاجية الحقلية





من كثرة المشاكل التي يتعرض لها المزارعون المنتجون في مناطقنا الزراعية والتي لا تعد ولا تحصى وفق كلام المزارع المخضرم فهد الشريدة لـ«الأنباء» يتجه الكثير من مزارعي العبدلي الآن، والمزارع فهد الشريدة واحد منهم، الى حصر زراعته بالنخيل المثمر وزراعة العلف الأخضر من جت وبلوبنك، ومن ابرز هذه المشاكل مشكلة ضعف ضخ المياه العذبة عبر محطة القشعانية القريبة من مزرعة الشريدة في العبدلي، فمنذ عدة اسابيع وبعض مصباتها خربة او معطلة عن العمل مما ينجم عنه ازدحام ملحوظ لتناكر المياه من حولها.

ناهيك عن الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي عن بعض مزارع العبدلي وقلة العمالة الزراعية المدربة، وتفشي الكثير من الأمراض الحشرية وحتى اذا تجاوزنا ـ والكلام للشريدة ـ كل تلك المشاكل وغيرها موجود من مشاكل طبيعية وبشرية فإننا نعاني الامرين في التسويق الزراعي وغالبا ما نضطر لبيع منتجاتنا بأسعار غير مربحة.

وانا اقول هذا الكلام بعد تجربة طويلة ومريرة مع الزراعة في كل من الوفرة والعبدلي، فأنا مزارع قديم في الوفرة قبل ان آتي الى العبدلي واشتري مزرعة فيها مساحتها 50 ألف متر مربع، واذكر انني كنت انزل الى اسواق الكويت من مزرعتي بالوفرة مئات الأطنان من البطاطا وآلاف الصناديق من الطماطم والباذنجان والكوسا، وغيرها كثير من الثمريات الحقلية، بالإضافة الى كميات كبيرة من الورقيات المروية بمياه الآبار الارتوازية «الجوفية» ولكن كل ذلك انتهى، فأنا لم اعد قادرا على متابعة مشاكل الزراعة الانتاجية في بلادنا، والافضل لمن في سني وعمري ان يرتاح وهذا ما افعله في العبدلي الآن، ويكفيني ان ازرع مئات النخيل ومن تحتها البلوبنك والجت ومثلي الكثير، وللعلم فالكثير من زملائي في العبدلي يزرعون الآن بين شجر النخيل كل ما يمكن زراعته صيفا وشتاء ابتداء من القرع والطروح والملفوف وانتهاء بالذرة والبطيخ والزهرة والبصل والثوم مرورا بالباذنجان والكوسا والورقيات من بقدونس وكزبرة ونعناع وحتى ملوخية.

وهذا ما يعرف بالزراعة البينية عندنا، وقال: انا ازرع الخفيف واربي الماعز الصنف للتسلية والمزرعة للمتقاعدين وكبار السن افضل مكان بل هي الاستراحة المفضلة وكان الله في عوننا.



العبدلي والوفرة



ويقارن المزارع الشريدة بين منطقتي الوفرة الزراعية في الجنوب وبين شقيقتها العبدلي في شمال الكويت باعتباره يحوز مزرعة في الوفرة ومزرعة في العبدلي، يقارن فيقول: بوجه عام منطقة العبدلي اكثر هدوءا من منطقة الوفرة ومزارع العبدلي اكثر مساحة من مثيلاتها في الوفرة، لكن خدماتها اقل، فالوفرة غالبا ما تصلها الخدمات قبل العبدلي لذا الحياة فيها اكثر صخبا والحركة فيها سواء حركة الناس والسيارات اكثر من مثيلاتها في العبدلي، والفضل في هذا يعود كما يقول المزارع الشريدة الى المزارع المخضرم خالد العيسى الصالح - قواه الله - الذي كانت لجهوده الفردية في الثمانينيات بالغ الاثر في توفير الخدمات الحيوية في منطقة الوفرة الزراعية مثل المسجد والمستوصف وسوق الجمعية، وحتى سوق للخضار والفواكه والطيور والمنتجات الزراعية في الوفرة، ولا ننسى جهود رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين - بذات الوقت - المرحوم محمد احمد الرشيد فقد كان الرجلان يتنافسان في توفير الخدمات الحيوية لمزارعي الوفرة وتشجيعهم على الانتاج الزراعي وكان المرحوم محمد احمد الرشيد ندا قويا وناقدا لاذاعا ومعارضا واعيا لهيئة الزراعة، يحثها دائما على تقديم الافضل والاحسن للمزارعين ولولاه لما كان لدينا دعم حكومي نقدي للمنتجات الكويتية المزروعة في العبدلي والوفرة حتى الآن.

التقويم الزراعي لشهر نوفمبر

الاستمرار في عملية التكريب وتنظيف أشجار النخيل

زراعة شتلات البصل والملفوف والزهرة.. في الحقول

في شهر نوفمبر يبرد الجو قليلا، لاسيما في الليل ويقل نمو النباتات تدريجيا ومن أهم العمليات التي تجري في هذا الشهر.

النخيل:

- إضافة السماد البلدي بمعدل 50 - 75 كجم للشجرة الواحدة مع تقليب التربة بشكل جيد وإعطاء رية بعد وضع السماد.

- الاستمرار في عملية التكريب وتنظيف الأشجار.

- إعطاء 6 ريات بمعدل 100 جالون للرية الواحدة وتروى كل 4 أيام.

زراعة الأزهار الشتوية:

تنقل في هذا الشهر شتلات الأزهار الشتوية التي زرعت بذورها في الأشهر الماضية من المشاتل الى أحواض سبق تحضيرها وعند الزراعة يراعى أن تكون الأزهار القصيرة في المقدمة والطويلة في الخلف، وكذلك مراعاة الأزهار التي تحتاج فترة أطول لضوء الشمس وزراعتها في الأماكن المشمسة والتي تتطلب زراعتها في الظل زراعتها في الأماكن المضللة وذلك مثل التيوليب، النرجس، والكلاديولا.

وفي هذا الشهر يمكن الاستمرار في زراعة شجيرات الورد الجوري، الفل، والفتنة.

زراعة الأشجار المثمرة:

الاستمرار في زراعة شتلات أشجار الموالح بعد التأكد من أنها مطعمة وحسب النوع المرغوب فيه وذات تفريع ونموات جيدة وخالية من الأمراض.

العزق والتسميد:

يمكن البدء بعزق وتسميد الأشجار المثمرة وأشجار الزينة والظل وتسميدها بالسماد البلد والعمل على تجديد حفر الري بما يتناسب مع حجم الأشجار.

ويعتبر التسميد من أهم العوامل التي تساعد النبات على النمو الجيد وكثرة التزهير ومقاومة الآفات والحصول على إنتاج جيد.

الأسيجة النباتية:

تقص الحواجز النباتية ولكن لا تقص قصا جائرا لأن انخفاض درجات الحرارة يؤثر على النباتات إذا قصت بشكل جائر كما يمكن الاستمرار في زراعة الحواجز قبل اشتداد البرد وهي تزرع على أبعاد حوالي 75 سم تقريبا بين النبتة والأخرى، كما يستحسن إضافة الأسمدة العضوية للحواجز خلال هذا الشهر.

المسطحات الخضراء:

تقص المسطحـــــات الخضراء كلما كان ذلك ضروريا وقبل تكوين البذور ثم تسمد بالأسمدة العضوية المختمرة وإذا كان في المسطح أجزاء غير مستوية يمكن عمل خلطة من الرمل والأسمدة العضوية لتسوية تلك الأماكن ببقية السطح. كما يمكن البدء في زراعة بذور الجازون الشتوية بعد تحضير التربة وتسميدها وتسويتها، أما بالنسبة لري المسطحات فتروى كل 4 أيام.

القمح:

- الاستمرار في زراعة القمح حتى منتصف هذا الشهر ويجب ألا يتجاوز هذا التاريخ حتى لا تطول فترة الإنبات ويتأخر ظهور البادرات وتتعرض للبرد.

- النباتات التي زرعت في الشهر الماضي وبدأت في التفريع يمكن إعطاءها الدفعة الثانية من السماد الكيماوي (10 كجم يوريا للدونم) ثم الري مباشرة.

زراعة الخضراوات:

يتم في هذا الشهر زراعة شتلات البصل، الخس، الملفوف، والزهرة، وتستمر زراعة بذور الخضر الشتوية عموما في الحقل مثل الشلغم، الشمندر، الباجلاء، البطاطا، والبسلة، كما يمكن زراعة الخضراوات الورقية مثل الرويد، الشبنت، الفجل، الجرجير، الكزبرة، والنعناع بالإضافة إلى القمح، الشعير، والجت، حيث يتم إجراء رش التسميد الورقي بالعناصر الصغرى في نهاية الشهر، حيث تعتبر الرشة الثالثة لزراعات شهر سبتمبر والرشة الأولى لزراعات شهر أكتوبر.

النحل:

- جعل باب الخلية على الفتحة الشتوية مع حماية النحل من الرياح الباردة الآتية من الشمال.

- تعديل وضع القاعدة على الارتفاع الشتوي.

- فحص الطوائف بمعدل مرة كل شهر وملاحظة الآتي:

- أن يكون الفحص في الأيام الدافئة قليلة الرياح.

- تغطية أعلى الأقراص بقطعة من القماش أثناء الفحص لكي تقل السرقة.

- ترفع الأقراص الزائدة التي لا يغطيها النحل وتخزينها مع البارادكس أو النفتالين معا.

- وضع قطعة خيش تحت الغطاء لتساعد النحل على الدفء شتاء.

- تغذية الخلايا الضعيفة والمفتقرة الى الغذاء بالعسل.

- هذا ويستخرج عسل السدر في بداية هذا الشهر اذا لم يكن تم استخراجه في الشهر السابق. ويتم وضع شرائط الابستان.

الأغنام:

- يجب العمل على حماية الأغنام من التيارات الهوائية الباردة وتحصينها ضد الأمراض وتغذيتها على الأعلاف المركزة والخضراء.

- يجب العناية بالإناث الوالدة ومتابعة النمو في الحملان الرضيعة.

- التأكد من سلامة وكمية الحليب في ضرع النعجة الوالدة أثناء رضاعة الحملان.

الأبقار:

يجب العمل على حماية الأبقار من التيارات الهوائية وتحصينها ضد الأمراض وتغذيتها على الأعلاف المركزة والخضراء كما يجب العناية بإناث الأبقار الوالدة وبالعجول الرضيعة والمفطومة.

الدواجن:

- تجهز الحاضنات التي ستربى فيها الصيصان بتطيرها ووضع نشارة الخشب على الأرضية مع توفير المشارب والغذايات المناسبة والدفايات.

- توضع الصيصان داخل حلقة كرتونية قطرها 2.5 م وارتفاعها 6 سم وتوضع بداخلها المشارب والمعالف وتثبت فوقها الدفاعية على ارتفاع 40 سم من الصيصان.

- توفير التهوية المناسبة مع تجنب وجود أي تيارات هوائية باردة داخل المسكن.

- تتغذى الصيصان على علف صيصان بادئ ناعم مع بواقي مائدة الطعام.

- تزال الحلقة الكرتونية بعد 15 يوما من عمر الصيصان وتتوزع الصيصان داخل المسكن.

- يفضل عند شراء الدجاج الصغير شراؤه من مرب معروف ومن مصدر موثوق فيه.

الزراعيّون الأوائل

عبدالله الهاشمي.. مؤسس جمعية الوفرة الزراعية

للمرحوم عبدالله الهاشمي الفضل الأول في إنشاء جمعية الوفرة الزراعية التعاونية أواخر السبعينيات وسط «الوفرة» الواقعة في أقصى جنوب الكويت، كما ساهم في تقديم خدمات عديدة للإخوة الزراعيين وبفضل علاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الوجيهة مع الكثير من الفعاليات والنشطاء والمسؤولين الكبار في الكويت طوال فترة السبعينيات والثمانينيات، إذ كان عضوا في مجلس الامة من العام 1971 حتى 1975 ونظرا لخدماته الجليلة وآثاره الطيبة في المجتمع الكويتي فقد كرمته الدولة بتسمية شارع بين المنقف وابوحليفة باسمه الكريم.

كان المرحوم عبدالله الهاشمي العجمي موضع ثقة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح؛ فكان عضوا إيجابيا ومؤثرا في لجنة تجنيس ابناء البادية.. رحم الله أبا حمد وجزاه خيرا..

خالص العزاء لآل بن يحيا

خالص العزاء لآل بن يحيا لوفاة المزارع جابر عيد حمود بن يحيا العازمي عضو مجلس إدارة جمعية الوفرة التعاونية الإنتاجية والجمعية العمومية للاتحاد الكويتي للمزارعين.

(إنا لله وإنا إليه راجعون).

الهزيم: الأجبان المحلية من دون سوق!

ناشد المزارع جاسم الهزيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسهيل مهمة المزارعين المصنعين للأجبان في تسويق منتجاتهم عبر بعض أسواق الجمعيات الاستهلاكية التعاونية.

وقال الهزيم، خلال حديثه لـ «الأنباء» إنه يربي عددا من الأبقار الحلوب في مزرعته بالعبدلي، مثله مثل العديد من مزارعيها القدامى والجدد، وقد جهز نفسه وجهز جزءا من مزرعته لتصنيع حليب هذه الأبقار على شكل أجبان قام بتسويقها لمدة طويلة في بعض الاسواق المركزية لبعض الجمعيات الاستهلاكية التعاونية، ولكن قبل عدة أسابيع فقط منعونا من توريد منتجاتنا من الاجبان بقرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ينص على ضرورة ان يتم توريدنا عبر شركة او مصنع اجبان مرخص لتصنيع منتجات الالبان توخيا للنظافة والامانة والسلامة، مع انني كنت احصل على شهادة صلاحية لتسويق الأجبان من احد المختبرات في منطقة الري.



وتابع: حينما ذهبت الى البلدية لطلب الترخيص المطلوب رفضت البلدية اعطائي الرخصة التجارية، كما تريد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فما الحل؟ وختم: زرعنا الثمريات والورقيات، فعجزنا عن التسويق الجيد، فعزفنا عن زراعة الحقول والشبرات الزراعية، الآن اتجهنا الى تصنيع الفائض من حليب الابقار فمنعونا، فتوقفنا وخسرنا آليات وثلاجات وبرادات.

جمعية العبدلي الزراعية تدعو إلى التعاون وإنجاز المشاريع

قام وفد من جمعية العبدلي الزراعية التعاونية ضم رئيس مجلس الادارة خالد العريفان ونائب رئيس المجلس خالد المحيني وأمين السر محمد العجمي اضافة الى عضو مجلس الادارة نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الانتاجية الزراعية والثروة الحيوانية احمد الحصم بزيارة لوزارة الاشغال استقبلتهم خلالها وكيلة الوزارة عواطف الغنيم في مكتبها بحضور الوكيل المساعد لقطاع شؤون الصيانة محمد بن نخي والوكيل المساعد لجهاز استشاري الوزارة خالد الخزي ومديرة ادارة صيانة الطرق السريعة رجاء المؤمن ومهندس المشروع خالد البراك.



وتم اثناء اللقاء بحث علاقات التعاون بين الوزارة وجمعية العبدلي الزراعية التعاونية وسبل تنميتها وتطويرها، اضافة الى بحث امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الضرورية في منطقة العبدلي الزراعية والتي تعود بالنفع على المزارعين ورواد المنطقة مثل انشاء مستشفى صحي وآخر بيطري وغيرهما من الخدمات الضرورية للمنطقة.