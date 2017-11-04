المشاركة متاحة لأي شخص لديه فكرة مميزة قابلة للتطبيق من عمر 21 عاماً فما فوق

بدء فترة تدريب المبادرين للموسم الثالث من نهاية نوفمبر الجاري حتى أبريل المقبل

40 %من مشاريع المبادرين المشاركين في الموسم الثاني للبرنامج دخلت حيز التنفيذ

أجرت الحوار: آلاء خليفة

أوضحت مديرة برنامج «فكرة» لتطوير الاعمال وأحد اعضاء شركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الاعمال مريم هشام الريس ان البرنامج انطلق من باب المسؤولية الاجتماعية لشركة كيوبيكال سيرفيسز، لافتة الى انه غير ربحي ويهدف الى حث الشباب وتشجيعهم على تحويل افكارهم الى مشاريع تشغيلية على أرض الواقع عن طريق توفير الدعم والمساعدات الاستشارية والمالية والادارية والقانونية لهم.

وكشفت الريس في حوار خاص مع «الأنباء» عن الاستعدادات الحالية للموسم الثالث من البرنامج، معلنة انه يتم حاليا استقبال طلبات المشاركين في الموسم الحالي موضحة ان آخر موعد لتقلي الطلبات سيكون يوم 11 الجاري، حيث سيبدأ تدريب المبادرين نهاية نوفمبر الجاري حتى أبريل المقبل.

وذكرت ان هناك فرصا تمويلية للمبادرين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين، مشددة على اختيار المشروعات التي تنعش الاقتصاد المحلي والإقليمي، مشيرة الى ان 40% من مشاريع المبادرين المشاركين في الموسم الثاني للبرنامج دخلت حيز التنفيذ، وفيما يلي التفاصيل:

انطلقت فكرة برنامج «فكرة» لتطوير الأعمال من باب المسؤولية الاجتماعية لشركة كيوبيكال سيرفيسز، فبعد مرور موسمين للبرنامج ما الذي حققه من نجاحات حتى الآن؟

٭ جاءت فكرة برنامج «فكرة» لتطوير الأعمال من باب المسؤولية الاجتماعية لشركة كيوبيكال سيرفيسز والتي شاركت في اكثر من مسابقة وتدريب خلال السبع سنوات الماضية، والبرنامج غير ربحي ومجاني من تصميم شركة كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال ويسعى الى حث الشباب وتشجعيهم على تحويل افكارهم الى مشاريع تشغيلية عن طريق توفير المعونة الاستشارية لهم من نواح ادارية ومالية وقانونية وغيرها، وقد انطلق الموسم الأول من البرنامج عام 2015 والموسم الثاني عام 2016 وتم اختيار افضل المشاريع القابلة للتوسع اقليميا وعالميا حيث ان 40% من مشاريع المبادرين المشاركين في الموسم الثاني للبرنامج دخلت حيز التنفيذ.

والبرنامج يقام بدعم من الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة في الكويت وقد انتهى الموسم الثاني من البرنامج بتقديم مشاريع مميزة وكان ابرزها مشروع قدمه المبادر الكويتي اسماعيل الطبطبائي حيث قام باختراع نوع من المكيف الذي يستهلك 20% كهرباء اقل من المكيفات الاخرى باستخدام الفخار الطبيعي، وقد كانت بداية المشروع فكرة مميزة والآن اصبح لديه نموذجا اوليا وشارك في عدة معارض ولاقى اهتماما كبيرا من الجمهور، هذا بالاضافة الى مشروع للمبادرين ناصر القطامي ومحمد خزعل وهو «Orddr» الذي يربط بين مستوردي الغذاء والمطاعم في الكويت عن طريق تطبيق الكتروني هو الأول من نوعه.

ما الاهداف الاساسية لبرنامج فكرة لتطوير الأعمال؟

٭ «فكرة» لتطوير الأعمال برنامج تدريبي مكثف يوفر لرواد الأعمال الادوات اللازمة لتطوير افكارهم وانشاء مشروعاتهم الخاصة، ويستهدف فئة الشباب المبادرين ويساعدهم في تحويل افكارهم وطموحاتهم الى مشاريع تجارية وخلق جيل من رواد الأعمال يدعم الاقتصاد المحلي من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى مساعدة المبادرين لتنفيذ مشاريعهم على ارض الواقع.

ما استعداداتكم لاستقبال الموسم الثالث من «فكرة»؟

٭ انطلق الموسم الثالث للبرنامج تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، والتسجيل في البرنامج متاح حاليا عبر موقع البرنامج www.fikraprogram.com، ومستمرون في استقبال الطلبات من المبادرين حتى تاريخ 11 نوفمبر الجاري حيث يقوم المبادرون الراغبون في الالتحاق بالبرنامج بتعبئة النموذج عبر الموقع الالكتروني ونقوم بالرد عليهم في نهاية نوفمبر.

والجدير بالذكر ان شراكتنا مستمرة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلال الموسم الحالي سوف نقبل 15 فكرة لمشروعات، والمشروعات التي لم يتم قبولها سوف يوفر لها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة البرامج التدريبية والعديد من الاحتياجات الاخرى.

وبعد اغلاق باب التسجيل سينطلق الموسم الثالث بنهاية نوفمبر الجاري حيث يخضع المبادرون لدورات تدريبية وورش عمل ذات صلة بريادة الأعمال ونقوم بمساعدتهم على تطوير أفكار مشروعاتهم بما يتناسب مع الوضع في الكويت كما نقوم بتخصيص مرشد لكل فريق في نفس مجال المشروع يقوم بمساعدة المبادرين وتوجيههم لتنفيذ المشروع بالاضافة الى توفير فرص تمويلية للمبادرين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك من المستثمرين بشكل شخصي.

نود تسليط الضوء على مدة البرنامج وآليات العمل به؟

٭ فترة تدريب المبادرين ستكون مسائية ومن نوفمبر الجاري وحتى أبريل المقبل وسوف نوفر فرصة للمبادرين للتوسع بمشاريعهم في دول الخليج، وقمنا بترتيب زيارة الى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي بحيث تتوافر الفرصة للمبادرين لطرح فكرة مشاريعهم امام اعضاء المؤسسة ويتعرفون على المزايا التي تقدمها المؤسسة لدول مجلس التعاون الخليجي.

هل تحرصون على التواصل مع اصحاب المبادرات المتميزة بعد انتهاء مواسم «فكرة»؟

٭ نعم، نحرص على التواصل مع المبادرين ونتعامل معهم بروح الاسرة الواحدة ونوفر لهم الدعم المستمر والفرص الكثيرة مثل المشاركة في المعارض والفعاليات التي يشارك فيها البرنامج وغيرها، وايضا الظهور الإعلامي بهدف مساعدتهم وتشجيعهم.

ما الفئة العمرية المسموح لها بالمشاركة في البرنامج؟

٭ المشاركة متاحة لكل شخص لديه فكرة مميزة قابلة للتطبيق يبلغ 21 عاما فما فوق.

ما معايير اختيار المشاريع المشاركة في «فكرة»؟

٭ نحرص على اختيار المشاريع التي تنعش الاقتصاد محليا واقليميا وتكون فكرة مميزة وغير متوافرة في السوق الكويتي وقابلة للتطبيق على ارض الواقع، بالإضافة الى ان يكون المبادر متخصصا في نفس مجال المشروع نوعا ما ويتم تشكيل لجنة تحكيم تقوم باختيار 15 مشروعا من بين المشاريع التي تقدم للبرنامج وتضم اعضاء من القطاعين الحكومي والخاص.

ما الذي يميز «فكرة» عن غيره من البرامج المماثلة من ناحية دعم المبادرين؟

٭ منذ انطلاق البرنامج نحرص على المصداقية والثقة ودعم المبادرين معنويا وماديا ومساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم على ارض الواقع والبرنامج لا يقتصر فقط على التدريب وانما يتيح الفرصة لتنفيذ المشاريع فعليا.

ماذا عن شراكاتكم مع القطاع الحكومي والخاص؟

٭ كل الشكر والتقدير للشركاء وهم وزارة الدولة لشؤون الشباب، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شركة الحمراء العقارية، شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، بنك الخليج، المركز المالي الكويتي، شركة لكزس من مجموعة الساير القابضة، جراند سينما، وذلك بإدارة وتنفيذ كيوبيكال سيرفيسز لحاضنات الأعمال، وأيضا الشكر موصول لجريدة «الأنباء» على دعمهم الاعلامي للبرنامج للسنة الثانية على التوالي.