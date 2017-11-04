المخالفة لا تدفع مباشرة بل تمر بعدد من الإجراءات منها أوامر الصلح

دارين العلي

انتشرت في الفترة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل تحذر مرتادي الحدائق والأماكن العامة من التعرض للمخالفة بسبب وجود نفايات ومخلفات في أماكن جلوسهم دون التأكد من أنهم المتسببون في ذلك.

وتؤكد هذه الرسائل قيام المعنيين بمخالفة كل من يجد بجانبه نفايات أو مخلفات وتسجيل غرامات بـ 50 دينارا وطلب مراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.

مصادر في الهيئة العامة للبيئة أكدت ان الهيئة تقوم بحملات تفتيشية بالتعاون مع شرطة البيئة لمتابعة تطبيق القانون البيئي فيما يتعلق بالمحافظة على النظافة في الأماكن العامة حيث تتم مخالفة كل من يثبت أنه قام برمي المخلفات والنفايات بما يؤذي البيئة ويشوه الشكل العـام. وشــددت المصـــادر لـ «الأنباء» ان ما يتم تداوله حول مخالفة الأشخاص دون التأكد من أنهم المتسبب المباشر في رمي المخلفات لمجرد وجود هذه المخلفات إلى جانبهم كلام غير دقيق، مؤكدة ان المسؤولية الاجتماعية والوطنية لأبناء المجتمع تقتضي أولا عدم رمي المخلفات وإزالتها في حال وجودها.

وقالت المصادر ان المادة 33 من القانون البيئي بتعديلاته تحظر «إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك»، حيث يعاقب كل من يخالف نص هذه المادة بغرامة «لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار» وفق العقوبات المنصوص عليها في بنود القانون، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بتنفيذ هذه المادة كما المواد الأخرى في نص القانون.

وشددت المصادر على أنه لا يتم دفع المخالفة مباشرة وانما تمر بعدد من الإجراءات كأوامر الصلح وغيرها. وحول قلة وجود الأماكن المخصصة لرمي النفايات في بعض الأماكن العامة أكد المصدر أن هذا الأمر من اختصاص البلدية المسؤولة عن توزيع المكبات المخصصة للنفايات بشكل كاف في الحدائق والأماكن العامة.

ويقوم مفتشو الهيئة بشكل مستمر بالتفتيش على الأماكن العامة والحدائق وخاصة في الوقت الحالي لرصد المخالفات المتعلقة بالقانون البيئي بعد انخفاض درجات الحرارة وازدياد أعداد المرتادين إلى هذه الأماكن، وقد قامت الهيئة مؤخرا بجولة تفتيشية على حديقة جمال عبدالناصر إثر بلاغ ورد إليها حول تراكم نفايات في الحديقة القائمة في منطقة الروضة إثر رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة لها وقام مفتشوها بتسجيل عدد من المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.