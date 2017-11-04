محمد راتب

قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبتوجيهات من المدير العام للهيئة م.فيصل الحساوي بتشكيل فريق عمل مختص للقيام بجولة تفقدية شملت حديقة الاندلس بمنطقة كيفان وحديقة جمال عبدالناصر بمنطقة الروضة، بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، وذلك في اطار خطة التنسيق بينها للتصدي لمخالفي البيئة والسيطرة على اساءة استخدام الحدائق العامة والبيئة الطبيعية.

واستهدفت الجولة رصد مخالفي قانون البيئة من مرتادي الحدائق العامة وحصر المخالفات والممارسات المحظورة داخل الحدائق طبقا لقانون البيئة، كما قامت الزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة خلال الفترة الاخيرة بتطبيق الكثير من الاجراءات التي تهدف الى المحافظة على الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والتوعية الكافية للمواطنين بكيفية التعامل معها ومراقبة السلوكيات الخاطئة التي تشكل انتهاكا للبيئة بشكل عام.

وأكدت الهيئة مواصلة مساعيها ضمن خطط موضوعة من أجل المحافظة على الحدائق العامة والسعي الى تطويرها، فهي المتنفس الطبيعي للاسر والعائلات، داعية رواد الحدائق الى المحافظة على الممتلكات العامة والتعامل مع ممتلكاتها، وكأنها جزء من ممتلكاتهم الخاصة لكي تعم الفائدة لأطول فترة ممكنة وللاستمتاع بها وهي في احسن حال.

وشددت على ضرورة التقيد بقانون البيئة فيما يخص الحفاظ على الحدائق العامة والمسطحات الخضراء وتجنب الوقوع في المحظورات التي تم الاعلان عنها مرارا وتكرارا والتعريف بها عبر كل وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وذلك لتجنب حدوث المخالفة والتعرض للمساءلة القانونية.