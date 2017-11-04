مصابو حادث كربلاء وصلوا إلى الكويت في طائرة عسكرية

الخالد أصدر تعليماته باتخاذ ما يلزم لنقل ومساعدة المصابين

رئيس الأركان حرص على التواجد في مرحلة التجهيز للإخلاء الطبي

أسامة دياب - فرج ناصر - عبدالكريم العبدالله - عادل الشنان

بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حملت طائرة عسكرية جرحى الزوار الكويتيين الذين أصيبوا يوم أمس الأول الخميس في حادث سير جنوب العراق إلى الكويت.

الطائرة العسكرية أعادت 11 جريحا وهبطت المطار العسكري، حيث كان في استقبالهم وزير الصحة د.جمال الحربي وهم 7 رجال و4 نساء تم نقلهم من خلال سيارات الإسعاف الى مستشفى الفروانية ومستشفى الرازي للعظام.

وقال د.الحربي إن 10 حالات نقلت الى مستشفى الفروانية بينها حالتان مصابتان بكسر في الحوض، فيما نقلت حالة واحدة الى مستشفى الرازي وهي مصابة بكسر في العمود الفقري. وشدد الوزير الحربي على استقرار حالات المصابين، مطمئنا ذويهم بأنه سيتم تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لاستكمال علاجهم. وثمن الحربي جهود نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد في هذا الشأن.

«الأنباء» التقت بعض أقارب المتوفين الذين رووا ما وصلهم من معلومات حول الحادث، وأشادوا بمبادرة صاحب السمو الأمير بتخصيص طائرة لنقل المصابين الى الكويت للقيام بعلاجهم.

وكان القنصل الكويتي في العراق قد أكد ان جثامين الضحايا ستنقل الى كربلاء، حيث سيجرى لهم مراسم تشييع بحضور ممثلين عن العتبتين الحسينيتين هناك ثم تنقل الى النجف لتدفن هناك وذلك بموافقة ذوي الضحايا الذين وصلوا الى العراق الخميس.

وفي مزيد من التفاصيل فقد كان في انتظار المصابين في المطار عدد من سيارات الاسعاف التابعة لوزارة الصحة والتي تولت نقلهم مباشرة الى عدد من المستشفيات لاتمام عملية العلاج.

وكان القنصل الكويتي في العراق رضا دشتي قد قال ان جثامين ضحايا الحادث ستنقل الى مدينة كربلاء العراقية حيث ستجري لها مراسم تشييع ثم تنقل الى النجف لتدفن هناك.

وأضاف ان اجراءات التشييع والدفن ستتم بحضور وموافقة ذوي الضحايا الذين وصلوا من الكويت الى العراق في اوقات متفرقة امس الأول.

وأوضحت مديريـــــة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش في بيان صحافي أنه بناء على توجيهات سامية من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد تعليماته باتخاذ كل ما يلزم لنقل ومساعدة المصابين الكويتيين في جمهورية العراق والذين تعرضوا لحادث مروري مؤسف إثر إنقلاب حافلة كانت تقلهم، وعليه أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر أمرا بإرسال طائرة إخلاء طبي تابعة للقوة الجوية الكويتية مزودة بفريق طوارئ طبي من مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة لنقل المصابين.

وأضاف البيان أن الطائرة وصلت عصر أمس لقاعدة عبدالله المبارك الجوية حاملة المصابين وعددهم 3 بحالة حرجة و9 حالات متفرقة، وكان في استقبالهم وزير الصحة د.جمال الحربي وآمر القوة الجوية اللواء الركن طيار عبدالله الفودري وقيادات الجيش وعدد من موظفي سفارتنا في جمهورية العراق.

وأكد أن رئاسة الأركان العامة للجيش اتخذت كل الاستعدادات الطبية بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة مع تجهيز مستشفى ميداني بالإضافة إلى سيارات إسعاف لاستقبال المصابين، مشيرا إلى أن رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر حرص على التواجد في مرحلة الإعداد والتجهيز لعملية الإخلاء الطبي والتأكد من جاهزية الطاقم الطبي وكل الاستعدادات التي تم اتخاذها، قبل مغادرتهم الى قاعدة الناصرية الجوية العراقية صباح أمس.