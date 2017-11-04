محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك محمد الفارس ان مهرجان السلع الغذائية والاستهلاكية والمقام حاليا بالسوق المركزي حتى غد الأحد، حيث يشهد إقبالا متزايدا من قبل المساهمين وأهالي المنطقة ومن المناطق الأخرى نظرا للتخفيضات الكبيرة والتي تصل نسبتها الى 60% وبمشاركة 20 شركة مختلفة، حيث تشهد التخفيضات مئات السلع المتنوعة.

وحول المشاريع الجديدة قال الفارس: طلبنا من البلدية توسعة السوق المركزي نظرا للكثافة السكانية الزائدة وزودناها بإحصائية عن تعداد السكان، موضحا ان توسعة السوق ستساهم في توفير مساحات كبيرة لأصحاب المشاريع الصغيرة وهو ما تواجهه الجمعية في الوقت الراهن.