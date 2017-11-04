عبدالكريم العبدالله

وصل ١١ مصابا كويتيا من مصابي انقلاب الحافلة بمنطقة الناصرية في الجمهورية العراقية الى الكويت، مرافقا لهم وزير الصحة د.جمال الحربي من المطار العسكري الى مستشفى الفروانية.

وأكد وزير الصحة د.جمال الحربي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المصابين الـ١١ عبارة عن ٧ رجال و٤ نساء، حيث تم توزيعهم على مستشفى الفروانية الذي استقبل ١٠ حالات ومستشفى الرازي للعظام الذي استقبل حالة واحدة مصابة بكسر في العمود الفقري، علما ان من بين الـ ٤ نساء المنقولات لمستشفى الفروانية كانت هناك حالتان مصابتان بكسر في الحوض.

واعلن الوزير الحربي عن استقرار حالات المصابين في مستشفى الفروانية، مطمئنا ذويهم بتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لاستكمال علاجهم.

وذكر الوزير الحربي ان هذا جاء بناء على توجيهات من صاحب السمو الامير وولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، بتقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لاستكمال علاجهم في البلاد، معزيا في الوقت ذاته ذوي الشهداء، شاكرا وزارة الصحة العراقية على اهتمامها بالمصابين وتقديمها الخدمات الطبية في الوقت الذي كانوا مصابين فيه في البداية، مثنيا على جهود وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد من خلال إرساله طائرة عسكرية لنقل المصابين للكويت، وتوفير الطاقم الطبي والصحي على متن الطائرة، حيث تم نقل المصابين عبر المطار العسكري بالكويت.

من جانبه، أكد مدير مستشفى الفروانية د.مهدي الفضلي وصول جميع الحالات الى المستشفى، عدا حالة واحدة تم نقلها الى مستشفى الرازي نتيجة إصابتها بكسور بالعظام، مؤكدا جاهزية كل أقسام مستشفى الفروانية، وجميع الطواقم الجراحية والطبية والفنية والإدارية وغيرها، مشيرا الى ان مستشفى الفروانية سيبذل قصارى جهده لعلاج المصابين.

وبين ان مستشفى الفروانية استوعب جميع الحالات التي وصلت اليه، وسيتم تقديم الخدمات والرعاية الطبية اللازمة لهم، معزيا ذوي الوفيات، سائلا المولى لهم الرحمة والمغفرة.