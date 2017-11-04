فرج ناصر

عبرت رئيسة قسم الاعداد والمتابعة بوزارة الاشغال م.افراح الظفيري عن فاجعتها وحزنها العميق لخبر وفاة زميلها عيسى البلوشي جراء الحادث الذي تعرض له واسرته في العراق، مؤكدة ان هذا الامر هو مصاب جلل وخبر وقع علي شخصيا كالصاعقة كون الفقيد موظفا مثاليا بشهادة الجميع.

وأضافت: سأتذكره لزمن طويل لأنه كان جزءا حيا من مكتبي وسأظل أبكيه فقد كان زميلا خلوقا وأخا عزيزا وصديقا. وقالت الظفيري: لقد حاولت كثيرا أن اثنيه عن السفر وكنت سألغي اجازته كوني رئيسته في العمل ولكنه كان مصمما على السفر رغم أنني حاولت قدر المستطاع ثنيه عن ذلك، ولا يسعنا الآن إلا الدعاء له بأن يرحمه الله برحمته الواسعة.