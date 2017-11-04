الهزاع: الأنشطة الرياضية ترفع درجة الوعي وتعود بالفائدة على الجميع

أسامة أبو السعود

إيمانا بأهمية الرياضة ودورها في تقدم وتطور الشعوب، وفي اجواء رياضية تنافسية مميزة وبحضور القنصل العام لجمهورية مصر العربية السفيرة هويدا عبدالرحمن، نظمت الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع القنصلية المصرية ورابطة هواة المشي في الكويت وجمعية المهندسين الكويتية صباح امس، المارثون «صحتى في خطوتي» والذي شارك فيه حوالي 300 متنافس، سيرا على الاقدم بطول 6 كم على شارع الخليج العربي ابتداء مع مجمع احواض السباحة وحتى مقر جمعية المهندسين.

وأعربت القنصل العام السفيرة هويدا عبدالرحمن في تصريحات لـ «الأنباء» عن سعادتها بالمشاركة بهذا الماراثون الرياضي في اجواء كويتية رائعة.

وقالت عبدالرحمن ان الحضور الكبير دليل على الأجواء المميزة والطبيعة الخلابة في الكويت، مشيدة في هذا الصدد بجهود الهيئة العامة للرياضة واجهزة وزارة الداخلية والطوارئ الطبية وغيرها من الجهات المشاركة في تنظيم هذا الماراثون، داعية الى تنظيم فعاليات اخرى خاصة لمتحدي الإعاقة وكبار السن وغيرها لاثراء العمل الاجتماعي والانشطة الرياضية وزيادة اللحمة والتآلف والترابط بين أبناء الجالية المصرية وأشقائهم الكويتيين.

ومن جهتها ألقت هند الهزاع كلمة الهيئة العامة للرياضة، موجهة الشكر لكل من شارك في هذا المارثون الرياضي الذي يقام تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة ممثلة بإدارة الرياضة للجميع، وشكرت أيضا السفيرة هويدا عبدالرحمن ورئيس رابطة هواة المشي في الكويت د.عبدالرحمن العوضي.

واكدت ان الهيئة العامة للرياضة تدعم تلك الفعاليات لنشر مفاهيم الرياضة للجميع في مجتمع يحتاج لهذه الأنشطة التي تساهم في نشر الوعي الرياضي وتعود بالفائدة على الجميع.

وقام بتقديم حفل التكريم في جمعية المهندسين م.محمود صبري وشارك معه في الاعداد والتنظيم عدد كبير من أبناء الجالية المصرية.

أسماء الفائزين

الرجال

المركز الأول سالم ملك

المركز الثاني علاء المهدي

المركز الثالث محمود صبري

النساء

المركز الأول ريتاتا هوية

المركز الثاني نجاه عيسي

المركز الثالث اسراء الاندلسي

الشباب

المركز الأول سامح محمد

المركز الثاني هيثم مجدي

المركز الثالث ممدوح سريع

الاحتياجات الخاصة

المركز الأول منصور عوض

المركز الثاني محمد غازي

المركز الثالث عبد الوهاب اسماعيل