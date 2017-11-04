المقاطع: الوقائع أثبتت جدوى المسابقات في تنمية مهارات الطلبة العلمية والمهنية



آلاء خليفة

تتويجا لجهد سنوات من المثابرة على المشاركة في المسابقات الطلابية، وترسيخا لأهمية مثل هذه المشاركات بالنسبة لإدارة كلية القانون الكويتية العالمية وطلبتها، تتصدر مكتبة الكلية (جدارية) بمنزلة معرض تتحدث عن مشاركات الطلبة في المسابقات المحلية والعربية والدولية، منذ عام 2012 وحتى العام الجامعي 2016/2017، تحمل أسماء المسابقات، والمدربين والطلبة المشاركين، لما يمثله ذلك من تقدير لجهودهم وثناء على تمثيلهم للكلية أفضل تمثيل في هذه المحافل الطلابية، إلى جانب طلبة من مختلف دول العالم يمثلون أرقى الجامعات في دول شرقية وأخرى غربية، مما ساهم في التعريف بالكلية وتعزيز مكانتها كأول جامعة متخصصة في تدريس القانون في الكويت والمنطقة، تحرص على أن ينال طلبتها التعليم القانوني المتميز الذي يمثل التدريب الميداني عموما والمشاركة في المسابقات خصوصا أحد أهم أسسه وقواعده.

وفي هذا الصدد، تم تأسيس إدارة التطوير الطلابي والمسابقات، كواحدة من الإدارات الأساسية في الكلية، بإشراف هناء الإبراهيم ومن أبرز مهامها ومسؤولياتها تنظيم الأنشطة الطلابية المعنية بالتدريب العملي والعلمي المحترف، وصقل المواهب القانونية في الميدان العملي للطلاب والطالبات المتميزين خلال فترة الدراسة والتخرج.

ومن بين الأنشطة التي تنظمها الإدارة تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في المسابقات التي من شأنها تكوين الخبرة المهنية، حيث يشاركون في أشهر المسابقات المحلية والدولية، يرافقهم نخبة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس في الكلية، ومن هذه المسابقات: مسابقة فيليب سي جيسوب للتحكيم الدولي باللغة الإنجليزية (واشنطن)، ومسابقة وليم سي فيز للتحكيم التجاري باللغة الإنجليزية (فيينا)، مسابقة المحكمة الجنائية الدولية باللغة الإنجليزية (الهند)، ومناظرات قطر باللغة العربية، ومناظرات مؤسسات التعليم العالي في الكويت باللغتين العربية والإنجليزية، ومسابقة المحكمة الصورية العربية باللغة العربية التي استضافتها الكلية خلال العام الجامعي الماضي 2016/2017، وأعلن على أثرها رئيس وعميد الكلية أ.د.محمد المقاطع عن السعي لجعل كلية القانون الكويتية العالمية مركزا إقليميا للمسابقات الطلابية التي تشارك فيها كليات حقوق وجامعات من مختلف دول المنطقة، لأن المشاركة في المسابقات الدولية والإقليمية خيار استراتيجي لإدارة الكلية وقد أثبتت الوقائع جدواه في تنمية مستويات الطلبة من الناحية العلمية والمهنية ومساعدتهم على اكتساب المزيد من المهارات والقدرات العملية التي تعزز فرصهم في التحصيل الدراسي وفي التنافس على الفرص المهنية المتقدمة والنوعية.

من جانبها، أكدت هناء الإبراهيم، حرص الإدارة على احتضان المسابقات الطلابية والمشاركة فيها بفعالية من خلال حسن اختيار وتدريب الطلبة الراغبين في المشاركة والمؤهلين لذلك، والعمل على توفير كل الأجواء المريحة للطلبة المشاركين حتى يتفرغوا للمشاركة في المسابقات والمنافسات والسعي الجاد لاكتساب المهارات وتطوير مستواهم العلمي والمهني ومن ثم الفوز بالجوائز.