بشرى شعبان

أصدرت «القوى العاملة» قرارا إداريا سيعمل على تطبيقه خلال عام 2018 يمنع الاستقدام لمن هم دون الـ 30 عاما لحملة الدبلوم وما فوق، اضافة الى عدم تعديل المؤهل الى مؤهل اعلى الا بعد خروج العامل من الكويت، وسيتم تطبيق ذلك خلال عام 2018.

ومن جانب آخر، سيتم وضع سقف عددي للعاملين في بعض الحرف والمهن الهامشية والتي يمكن استبدالها بالتكنولوجيا والتقنيات الحديثة من خلال مخاطبة الوزارات نحو تخفيض نسبة العقود الخاصة بعمال الأمن والحراسة والنظافة وعمال المناولة ببعض الجهات بـ 25% من العقود المستقبلية او الحالية عند تمديدها.

وبينت الهيئة ان عدد العقود الحكومية بلغ 2274 وعدد العمالة المسجلة على العقود 447077 عاملا.