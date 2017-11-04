عبدالعزيز الفضلي

أكدت مراقب الاتفاقيات باللجنة الوطنية الكويتية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) نادية الوزان ان الدور الذي قام به أعضاء شبكة المدارس المنتسبة الى «اليونسكو» من جهد ونشاط منذ بداية هذا العام الدراسي مميز، مشيرة الى اننا وضعنا يدا فوق يد حتى نستطيع ايصال فكرة وأهداف شبكة المدارس المنتسبة الى «اليونسكو» لطلبتنا بالشكل الصحيح.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الخاص بأنشطة وبرامج شبكة المدارس المنتسبة الى «اليونسكو» للعام الدراسي 2017 ـ 2016 صباح امس بحضور مديري ومديرات شبكة المدارس ووسائل الإعلام.

وذكرت الوزان أن الأعضاء قد عملوا بكل جهد، ودورنا في المدارس المنتسبة الى «اليونسكو» لا يتوقف عند عقد اللقاءات والندوات وورش العمل التوعوية للطلبة، أو تنفيذ البرامج والمشاريع، بل هناك رسائل تربوية وإعلامية وثقافية وديبلوماسية وأخلاقية، ينبغي علينا أن نحرص على أدائها، ونعمل على تطويرها وتحديثها وإيصالها بكفاءة واقتدار إلى الطلبة، ويجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا من أجل مواكبة الأحداث والتطورات المحيطة بنا، يساعدنا في ذلك تدريب وتأهيل كوادرنا البشرية وتعزيز قدرات أجهزتنا.