قام مدير إدارة الأنشطة التربوية في منطقة حولي التعليمية د.ماجد العلي بزيارة إلى ثانوية فاطمة الصرعاوي بنات وكان في استقباله هدى العنزي مديرة ثانوية فاطمة الصرعاوي ومديرو المدارس التابعة لمنطقة حولي التعليمية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية وزارة التربية الموضوعة لكل المناطق التعليمية للوقوف على آخر التطورات ولمعرفة استعدادات المدارس من خلال توفير كل سبل الراحة والرفاهية للطالبات.

وقام العلي برفقته مديرة المدرسة هدى العنزي بجولة في ارجاء ثانوية فاطمة الصرعاوي حيث ابدى ارتياحه لما شاهدة من تطورات في المدرسة.