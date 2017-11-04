أشاد مدير إدارة الأنشطة التربوية بمنطقة حولي التعليمية د. ماجد العلي بأهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاعاته تحقيقا للأهداف التربوية المنشودة وتأصيلا لتعزيز مختلف القيم التربوية والوطنية من خلال فتح آفاق الشراكة والتعاون المجتمعي مع كافة قطاعات الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه للجنة تعزيز القيم الصحية بمدارس منطقة حولي التعليمية بمشاركة وعضوية ممثلين عن منطقة حولي التعليمية وقد تم الاتفاق على ترشيح عدد ثلاث مدارس للمشاركة على مدى ثلاث سنوات بمجموعة من الأنشطة والمشاريع التربوية والصحية التي تحقق أهداف تعزيز القيم الصحية بمدارس منطقة حولي التعليمية.