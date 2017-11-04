قال مدير عام مشروع غراس والناطق باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي إن أسباب تعاطي المخدرات كثيرة ومتشعبة وتندرج تحت ثلاثة محاور وهي الفرد والأسرة والمجتمع، مؤكدا أن الإدمان طريق واسع ومفتوح نحو التطرف والإرهاب وخاصة في ظل ظروف معينة تسمح بذلك مثل البيئة الاجتماعية والفقر والتفكك الأسري والتعليم الأولي السيئ وغيرها من العوامل المساعدة.

جاء ذلك في محاضرته التي ألقاها في الملتقى السنوي للاتحاد العربي للوقاية من المخدرات، الذي عقد بعنوان «علاقة المخدرات بالتطرف والإرهاب»، حيث استعرض تجربه «غراس» في الوقاية من المخدرات كأداة فعالة لتعريف وتحريك المجتمع لخفض الطلب وتحصين أفراده من آفة المخدرات.

وأضاف الشطي أن هناك العديد من السمات الشخصية التي تزيد من احتمالية توجه الفرد نحو التعاطي والإدمان مثل الصفات الاجتماعية والمشاكل الصحية والنفسية والاضطرابات النفسية، مبينا أن هناك عدة مزاعم تساهم في الوصول إلى مرحلة الاعتمادية على المواد السامة والمخدرات، منها ضعف الإرادة والشخصية والبيئة المحيطة حيث وجد باحثون في البرازيل وأميركا الجنوبية أن احتمالية إدمان الأطفال من أمهات مدمنات تكون اكبر من غيرهم من الأطفال.

وبين أن هناك زعما آخر للاعتماد على المخدرات هو سهولة عودة المدمنين إلى المخدرات واستعمالها من حين إلى آخر، بالإضافة إلى نظرة المجتمع لمبدأ علاج المدمنين على أنه تبديد للمال العام على أشخاص لا يستحقون، موضحا أن هذه النظرة غير صحيحة حيث ان كل دولار يتم صرفه على العلاج يوفر على الدولة 7 دولارات بشكل مباشر أو غير مباشر في نطاق مكافحة المخدرات، مشددا على أنه لا يوجد مجتمع أو دولة في العالم في مأمن من خطر المخدرات بغض النظر عن قوة هذه الدول أو غناها أو فقرها أو خطر هذه المخدرات على المستوى الشخصي حيث ان الأضرار واحدة على الجميع فقراء وأغنياء، كبارا وصغارا ونساء ورجالا وشبابا وأطفالا.

وأكد الشطي على ضرورة استمرارية الأبحاث والعمل على إيجاد وسائل جدية على مستوى الوقاية والمكافحة والعلاج من المخدرات حيث ان تجار الموت يبتكرون بشكل دائم أساليب جديدة للتسويق وأنواعا جديدة من المخدرات ويجب أن يكون هناك تماش وتواكب أمني وصحي وطبي وتوعوي للحد من انتشار المخدرات، مبينا بأن مستخدمي المخدرات لا يعاقبون عقوبات رادعة ضمن استراتيجية واضحة وأن العقوبات الرادعة قد تكون جزءا من الحل ولكنها ليست الحل الجذري بالتأكيد، وان مجرد الدخول إلى مراكز العلاج لا يعني أن المدمن سوف يشفى فورا حيث ان مراحل العلاج طويلة وتحتاج إلى الكثير من الخدمات والعلاجات المتكررة، موضحا أن حملات التوعية التي بدأت منذ زمن طويل تحتاج إلى الاستمرارية والدعم المادي المتواصل لتحقق أهدافها خاصة أنها تواجه طرفا ينفق مليارات الدولارات للترويج والتسويق، ولكن ما يحصل هو أن الدعم يتوقف فجأة وتفقد الحملات عنصر الاستمرارية وقد يكون بعضها يفتقد القياس الدولي أو أنها تعتمد على أساليب إعلامية تقليدية مثل التلفزيون والمحاضرات والإذاعة دون التوسع إلى مواقع التواصل الاجتماعي الحديثة التي تعتبر أكثر تأثيرا وانتشارا بالإضافة إلى غياب الإعلام المتخصص.