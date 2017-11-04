تم في الكويت مؤخرا التوقيع على اتفاقيتي منحة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) والصندوق الكويتي للتنمية، يقدم الصندوق بموجب اتفاقية المنحة الأولى مبلغ 600 ألف دينار للمساهمة في محاربة الكوليرا باليمن في ظل تفشي هذا الوباء هناك، أما المنحة الثانية فيبلغ مقدارها مليون دولار تقريبا، وذلك للمساهمة في مكافحة المجاعة الحالية التي يتعرض لها السكان في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا، وذلك لما لها من أضرار جسيمة على صحة الافراد وعلى طرق واساليب حياتهم المعيشية، حيث تعتبر تلك المناطق من اكثر المناطق في العالم تأثرا بالمجاعات.

وقد وقع الاتفاقيتين نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق عبدالوهاب البدر، ونيابة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ممثل منظمة اليونيسيف بالإنابة لدى الدول العربية شهيدة أظفر، كما حضر التوقيع مدير إدارة العمليات مروان الغانم ومساعد المدير الإقليمي للدول العربية نصف النصف.

وأعرب الصندوق الكويتي في بيان له عن حرصه وحرص منظمة اليونيسيف، على محاربة هذه الأوبئة مثل وباء الكوليرا والمجاعات التي نكبت بها البلدان المذكورة، وسوف يقوم الصندوق الكويتي بتسليم المنحة المخصصة لمحاربة وباء الكوليرا في اليمن على دفعتين، تقدم الاولى في السادس من نوفمبر الجاري، فيما تسلم الدفعة الثانية في السادس من نوفمبر المقبل، أما الاتفاقية الثانية الخاصة بمكافحة المجاعة في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا، فسوف تقسم قيمة المنحة على ثلاث دفعات، تسلم اولاها في السادس من نوفمبر الجاري، والثانية في السادس من نوفمبر المقبل، وكلا الدفعتين بقيمة 1.5 مليون دولار، فيما تكون الدفعة الأخيرة بقيمة 500 الف دولار، ويتم تسليمها في السادس من نوفمبر 2019.