قالت مستشار لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء بدرية الخالدي أول من أمس ان الكويت رائدة في مجال العمل الانساني والاغاثي من أجل حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الخالدي لـ «كونا»على هامش مشاركتها في الاجتماع التشاوري حول «مهام لجنة الطوارئ لحماية النساء أثناء النزاعات المسلحة» الذي يعقد بالقاهرة بالتعاون مع المكتب الاقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضحت الخالدي أن الكويت لديها العديد من الخطط والآليات «الوافية» لمعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع لاسيما آليات حماية النساء لمعالجة المشكلات المختلفة التي تتعرض لها مضيفة أن «هذه الآليات تجعل المرأة عنصرا أساسيا في المجتمع».

وأشارت الى مساهمات الكويت «الكبيرة» في مجال تقديم العون الانساني للنساء في مخيمات اللجوء في الدول التي تعاني نزاعات مسلحة مبينة أن هذا العون يقدم من مختلف المؤسسات الحكومية والشعبية.

وأوضحت الخالدي أن الاجتماع ناقش عددا من المقترحات حول مهام اللجنة من حيث آليات دعم تنفيذ ومتابعة خطة العمل التنفيذية الاقليمية «حماية المرأة العربية: الأمن والسلام» وسبل تعزيز وتفعيل القرارات الأممية والعربية الخاصة بالمرأة والأمن والسلام.

وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضا طرح مؤشرات وأدوات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل التنفيذية وحيثية عرض الدول تقاريرها للجنة الطوارئ كل عامين فضلا عن تبني الصيغة النهائية بعد ادماج ملاحظات الدول الأعضاء تمهيدا لعرضها على مجلس الجامعة في الدورة المقبلة.