اختتم ديوان المحاسبة برنامجين تدريبيين الأول بعنوان «مهارات فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية» والثاني بعنوان «تحليل البيانات الإحصائية SPSS» في إطار تنفيذ خطته التدريبية للعام 2017/2018.

واستهدف البرنامج الأول تعريف المشاركين من فئة مدقق أول، مدقق رئيسي، وكبير مدققين في جميع قطاعات الديوان بمفهوم وأنواع وخصائص وأهداف وقيود نظم الرقابة الداخلية وتزويدهم بأدوات حديثة لفحص، وتحليل وتقييم نظم الرقابة الداخلية لتنمية مهاراتهم في إعداد التقارير عن النتائج.

وتناول البرنامج مفهوم وأهمية وطبيعة نظم الرقابة الداخلية، نظم الرقابة الداخلية وفقا لمعايير التدقيق الدولية والقواعد المهنية للمراجعة المالية والتدقيق الداخلي، وأثر الرقابة الداخلية على تقارير الديوان.

كما ناقش أساليب فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية والإجراءات المتبع فحصها في ظل استخدامات تكنولوجيا المعلومات، وتقييم الرقابة والتدقيق الداخلي بالجهات الحكومية على ضوء قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وتفعيل وحدات التدقيق الداخلي.

وشارك في البرنامج عدد من موظفي ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية، وعدد من القطاعات الخارجية في الكويت.

أما البرنامج الثاني والموجه لكل المدققين في قطاعات الديوان فتناول أهمية تنمية مهارات المشاركين ورفع كفاءتهم في الاستغلال الأمثل للمعلومات للمساعدة في اتخاذ القرار، وباستخدام الأساليب الإحصائية والكمية وبرمجيات التحليل الإحصائي.

وسلط البرنامج الضوء على الإحصاء وأهميته في إدارة الأعمال، تجميع المعلومات وكيفية عرضها، الأساليب الإحصائية لقياس خصائص المعلومات، استخدام برمجيات الحاسب الآلي لقياس خصائص المعلومات، وتحليل العلاقة بين المتغيرات.