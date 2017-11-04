هنأ محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، سمو الشيخ جابر المبارك، بثقة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتجديد تعيين سموه رئيسا لمجلس الوزراء.

وفي برقية تهنئة إلى سموه قال الخالد: يطيب لي وباسم اخواني اهالي وقاطني محافظة الأحمدي الكرام ان اتقدم الى سموكم باصدق آيات التهاني القلبية والتبريكات، بالثقة التي أوليتموها مجددا من لدن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسموكم خير أهل لهذه الثقة التي هي مبعث اعتزاز الجميع.

ودعا المحافظ الخالد المولى سبحانه ان يعين سمو الشيخ جابر المبارك على حمل الأمانة والمسؤولية باقتداره المعهود، في واحدة من أهم وأدق المراحل محليا واقليميا وعالميا، وان يوفقه جل وعلا ويسدد خطاه لمواصلة مسيرة عطائه المتفاني لأجل كويتنا الغالية وأهلها الاوفياء، وان يبقيه الله تعالى خير عضد وسند لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد الأمين.