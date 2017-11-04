واصلت الكويت دورها الإيجابي الرائد في مجال العمل الانساني من خلال انتهاج سياسة تعتمد على مسارين متوازيين احدهما سياسي والآخر ميداني بهدف دعم المحتاجين والضعفاء حول العالم ووقف الانتهاكات التي ترتكب ضدهم.

وتظهر تلك التحركات دأب دولة الكويت على أن تكون سباقة في العمل الخيري الإنساني وأن تمسك بزمام المبادرات العالمية في هذا الجانب من خلال العمل على تجنيد مؤسساتها المختلفة وحشد المجتمع الدولي بعد أن تصاعد التوتر وازدادت مناطق عدم الاستقرار في مناطق مختلفة من العالم.



وسياسيا أكدت الكويت في مناسبتين مختلفتين أمام الأمم المتحدة ضرورة تطبيق توصيات الامم المتحدة بشأن الخطوات اللازمة لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق اقلية الروهينغيا والتوصل الى نهج أكثر شمولا لبناء السلام والتنمية والمساعدة الإنسانية مع وضع مبادئ حقوق الإنسان في صميم هذه الجهود.



حقوق الإنسان



وقال وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة القتها الباحثة الاقتصادية هيام الفصام امام اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية) وذلك ضمن اعمال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الكويت تتابع بقلق وحزن بالغين استمرار أزمة لاجئي الروهينغيا في ميانمار وما تعاني منه الأقلية من تزايد أعمال العنف التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية.



وأشارت الى مشاركة الكويت في استضافة (مؤتمر المانحين لدعم الوضع الإنساني للروهينغيا) لافتة الى أهمية دعم مشروع القرار المقدم من منظمة التعاون الإسلامي للجنة حول حالة (حقوق الإنسان للروهينغيا المسلمة في ميانمار).



وبينت الفصام ان " عالمنا المعاصر يشهد اهتماما متناميا بحقوق الإنسان لتحقيق السلام والأمن الدوليين والتنمية المستدامة بما لا يترك أحدا يتخلف عن الركب وبالرغم من ذلك فان استمرار نشوب النزاعات المسلحة وخطر الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي أدى إلى زيادة الانتهاكات التي يتعرض لها الأبرياء من البشر في بعض مناطق العالم ما يضع الجميع أمام تحديات كبيرة".

الممارسات الإسرائيلية



وفي هذا الصدد اكدت الفصام ان دولة الكويت تندد بالممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرارها في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني من خلال فرض قيود على حركته ومصادرة أراضيه وهدم منازله وتهجيره قسرا ومواصلة اعتقال واحتجاز الآلاف من الفلسطينيين واتباع نهج العقوبة الجماعية.



وأفادت بأن دولة الكويت تشاطر القلق الذي أعرب عنه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967 جراء تداعيات ممارسات الاحتلال الإسرائيلي مجددة الدعوة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته من أجل ايقاف الانتهاكات غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال.



وأشارت الى حرص الكويت على التمسك والالتزام بالمبادئ والمقاصد النبيلة لميثاق الأمم المتحدة وبخاصة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتفعيل التعاون الدولي من خلال المشاركة في جميع المحافل الدولية لحقوق الإنسان والشراكات مع جميع هيئات الأمم المتحدة والهيئات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان في سبيل الارتقاء بحياة جميع البشر.





وقال وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة ألقتها السكرتير الاول جواهر ابراهيم الدعيج الصباح خلال مناقشة البند 67 من جدول اعمال الجمعية العامة بعنوان (تقرير مجلس حقوق الانسان) ان ما يدعو للأسى والاسف استمرار الانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الانسان التي تشهدها العديد من مناطق العالم مما يشكل تحديا بالغ التعقيد يتعين على المجتمع الدولي التصدي له ومواجهته بعناية وحكمة.



واعربت الصباح عن الأسف الشديد بأن تدور أغلب هذه التحديات في منطقتنا اذ لا تزال نيران النزاعات المسلحة تستعر في أكثر من مكان وصوب الأمر الذي يهدد حياة أبناء الشعوب الشقيقة وينتهك بشكل خاص الحقوق الأساسية للفئات الضعيفة وما يتبع ذلك من تشريد وتهجير.



واكدت في هذا السياق ادانة دولة الكويت استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات صارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل متجاهلة بذلك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



الشق السياسي



وفي الشق السياسي أيضا ترأست دولة الكويت أول اجتماع لرؤساء المجالس التنفيذية لمنظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها والمخصص لبحث افاق التعاون بين هذه المنظمات المعنية بقضايا الغذاء والزراعة.



وترأس مندوب الكويت الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يوسف جحيل بصفته الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي الاجتماع المشترك غير الرسمي الأول لرؤساء المجالس التنفيذية ل(فاو) وبرنامج الأغذية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وقال ممثل الكويت في تصريحصحفي، إن الاجتماع الذي عقد بالمقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة تمحور حول بحث آفاق وسبل تعزيز التعاون بين المنظمات الأممية المعنية بقضايا الغذاء والزراعة الثلاث لتعظيم دورها نحو القضاء على الجوع وسوء التغذية في العالم وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة.



وأضاف ان "تعاون المنظمات الثلاث في مشاريع مشتركة يشكل قيمة مضافة فعالة لتحقيق نتائج مدهشة للمستقبل تتسق مع أهداف الأمم المتحدة التي تبلورها أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في اطار شامل يقوم على تضافر الشراكات وروح التعاون التفاعلي اللازم لتحقيق الأمن الغذائي لصالح شعوب العالم كافة".







وأشار جحيل الى مشروع "إقليم تيغراي في اثيوبيا" المشترك والجاري تنفيذه بالتعاون بين المنظمات الثلاث والذي قام ممثلو الدول الأعضاء بزيارته أخيرا مع رؤساء (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي و(ايفاد) وقال انه "يعد مثالا حيا لنجاح هذا التعاون المشترك" في "بناء القدرة على الصمود أمام الأزمات" ونموذجا يتعين تكراره في مناطق أخرى.





وتتولى الكويت التي تتمتع بعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي حتى نهاية ديسمبر 2018 رئاسة المجلس المؤلف من 36 من الدول الأعضاء طوال الدورة الحالية حتى فبراير 2018 كما سبق أن نالت عضوية المجلس التنفيذي لدورتين متتاليتين في الفترة من 2006 إلى عام 2010.